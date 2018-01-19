جابري انصاري يزور موسكو اليوم الجمعة

موسكو / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلي الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ان مساعد الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري سيزور موسكو اليوم الجمعة.

وذكرت 'سبوتنيك' ان بوغدانوف قال في تصريح ادلي به للصحفيين الخميس، إن قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تم تشكيلها، لكنها مازالت بانتظار موافقة تركيا.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أن موعد إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لم يتغير وسيكون في 29-30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال بوغدانوف ردا علي سؤال إن كان الموعد سيتغير: 'لا، 29-30 يناير'.
وأكد بوغدانوف، أن نظيره الإيراني، حسين جابري أنصاري، يصل إلي موسكو اليوم الجمعة، وقال : 'غدا يصل نائب وزير الخارجية الإيراني، أنصاري، حيث سنجري معه مشاورات حول جميع قضايا الشرق الأوسط'.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد بحث في وقت سابق مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المرتقب انعقاده في سوتشي، والوضع حول صفقة النووي الإيراني.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ميخائيل بوغدانوف

جابري انصاري

زيارة موسكو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جابري انصاري يزور موسكو اليوم الجمعة

معظم المشاهدات

الشعب الفلسطيني يثني علي المواقف الثابتة والقيمة لايران من مسالة القدس

اسماعيل هنية في رسالة الي قائد الثورة الاسلامية؛

الشعب الفلسطيني يثني علي المواقف الثابتة والقيمة لايران من مسالة القدس

لاریجانی یحذر ازاء انشاء قواعد عسكریة امیركیة فی شمال الرقة

فی مؤتمر صحفی

لاریجانی یحذر ازاء انشاء قواعد عسكریة امیركیة فی شمال الرقة

اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

أحدث الأخبار

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

ندرس الصندوق الاسود لناقلة النفط ` سانجي` بحساسية بالغة

القنصل العام الايراني في شانغهاي :

ندرس الصندوق الاسود لناقلة النفط ' سانجي' بحساسية بالغة

موضوعات مرتبط