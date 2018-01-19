جابري انصاري يزور موسكو اليوم الجمعة

وذكرت 'سبوتنيك' ان بوغدانوف قال في تصريح ادلي به للصحفيين الخميس، إن قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تم تشكيلها، لكنها مازالت بانتظار موافقة تركيا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أن موعد إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لم يتغير وسيكون في 29-30 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال بوغدانوف ردا علي سؤال إن كان الموعد سيتغير: 'لا، 29-30 يناير'.

وأكد بوغدانوف، أن نظيره الإيراني، حسين جابري أنصاري، يصل إلي موسكو اليوم الجمعة، وقال : 'غدا يصل نائب وزير الخارجية الإيراني، أنصاري، حيث سنجري معه مشاورات حول جميع قضايا الشرق الأوسط'.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد بحث في وقت سابق مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المرتقب انعقاده في سوتشي، والوضع حول صفقة النووي الإيراني.

انتهي ** 2342

