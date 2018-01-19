هزة ارضیة تضرب قصرشیرین بقوة 4 ریختر

قصشیرین / 19 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
ضربت هزة ارضیة بقوة 4 درجات علي مقیاس ریختر مساء الخمیس ضواحی مدینة قصرشیرین التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ایران.

ووقعت هذه الهزة الارضیة فی الساعة الثامنة و 18 دقیقة و 42 ثانیة من مساء الخمیس بالتوقیت المحلی (الرابعة و 48 دقیقة و 42 ثانیة مساء الخمیس بتوقیت غرینتش)، عند التقاء خطی العرض الشمالی 34.57 والطول الشرقی 45.69 درجة، علي بعد 12 كم من مدینة قصرشیرین و 20 كم من سربل ذهاب و 31 كم من ازكلة.
وفی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' قال مساعد الشؤون السیاسیة والاجتماعیة لقائممقام قصرشیرین نعمت الله نازبروردة، انه لم تصل لغایة الان ای تقاریر بوقوع اضرار مادیة او بشریة جراء هذه الهزة الارضیة.
واضاف، ان فرق الاغاثة والانقاذ جاهزة لاتخاذ ای تدابیر لازمة.
یذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی / نوفمبر 2017 ، ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین وتدمیر نحو 90 الف وحدة سكنیة وتجاریة بصورة كلیة او جزئیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة.
ومنذ ذلك الزلزال وقع نحو 1790 تابعا زلزالیا لغایة الان.
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هزة ارضیة تضرب قصرشیرین بقوة 4 ریختر

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