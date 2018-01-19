فرضُ `الحكم العسكري` .. مخططٌ صهيونيٌ جديد لمعاقبة أهالي القدس المنتفضين

وفي جديد الشواهد علي ذلك، ذكرت صحيفة 'هآرتس' أن جيش الاحتلال يعمل علي إخضاع البلدات والقري المقدسية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري للحكم العسكري.

وبحسب الصحيفة ؛ فإن الأمر يشمل مخيم 'شعفاط' للاجئين ، و حي 'كفر عقب' المجاور لمدينة رام الله بالضفة الغربية ، موضحة أن المسعي المذكور يرجع إلي كثرة المواجهات واحتدامها في هذه المناطق الخاضعة رسمياً لسلطة بلدية العدو.

وتدرس قيادة ما تسمي 'المنطقة الوسطي' في جيش الاحتلال الآن هذا التوجه مع 'وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية'، تمهيداً لرفع توصياتهما إلي رئيس أركان العدو للبت فيها.

وبدوره، حذّر عضو اللجنة التنفيذية لـ'منظمة التحرير' أحمد مجدلاني من أن فرض الحكم العسكري سيلقي بظلاله القاتمة علي عشرات آلاف الفلسطينيين من أبناء المدينة المقدسة، معتبراً أن هذه التحركات الفاشية لم تكن لتتم لولا الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة لربيبتها 'تل أبيب'.

ومن جانبه، لفت عضو 'هيئة العمل الوطني والأهلي' في القدس المحتلة راسم عبيدات ، إلي أن هذا الطرح يتقاطع مع الخطة العنصرية التي عرضها من قبل الوزير المتطرف 'زئيف اليكن'، والقاضية بإخراج البلدات الفلسطينية المقدسية عن حدود المدينة، وحرمان أهلها من التصويت في أية استحقاقات بلدية.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'عبيدات'، :'التفكير بفرض الحكم العسكري علي هذه البلدات يأتي بعد إسقاط خطة اليكن التي لم يعد لها معني في أعقاب المصادقة علي مشروع القدس الموحدة الذي اقترحه زعيم حزب البيت اليهودي المتشدد، وأقرته الكنيست الصهيونية بالقرائتين الثانية والثالثة'.

وتوقع الناشط المقدسي أن يواجه هذا المسعي صعوبات 'إسرائيلية' داخلية في ضوء العلاقات المتوترة بين جيش و شرطة الاحتلال ؛ لكنه استدرك قائلاً، :' بات واضحاً أن هناك شيئاً ما يُحضّر لهذه الأحياء والقري ، وهو أمر يستدعي الإسراع في التحرك علي المستوي الرسمي الفلسطيني ، وكذلك العربي والإسلامي من أجل إنقاذ المدينة'.

ويأتي ذلك، في وقت كشفت فيه القناة السابعة 'الإسرائيلية' النقاب عن أن وزارة حرب الاحتلال عملت خلال الفترة الماضية علي صياغة خطة سرية هدفها ترسيم (70) بؤرة استيطانية علي امتداد محافظات الضفة الفلسطينية.

وتبعاً للقناة ؛ فإن العمل جار لاستكمال تنفيذ الخطة ؛ علي الرغم من المعارضة الدولية الواسعة لشرعنة المستعمرات، وبخاصة من قِبل الاتحاد الأوربي.

انتهي**387** 1718

