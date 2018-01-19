`اشتباك جنين` يُدخل قادة العدو و إعلامه في موجة تخبط و إرباك

وكان لافتاً إلي جانب ذلك التعتيم الكبير علي مجريات تلك الاشتباكات، فما سُمح بنشره اتصل فقط بالهدف المفترض من الاقتحام وهو الوصول للمجموعة المسؤولة عن عملية قتل الحاخام المتطرف بالقرب من مستعمرة 'حافات جلعاد' بمدينة نابلس قبل أكثر من أسبوع، والإشارة لإصابة اثنين من عناصر القوة المهاجمة بنيران المطارد أحمد نصر جرار.

وانعكس التخبط علي جنرالات الحرب الصهاينة –ومعهم- أقطاب حكومة المستوطنين في 'تل أبيب' الذين اطلقوا العنان لتعليقاتهم المتبجحة التي تفاخر بمجزرة هدم المنازل الآمنة بمدينة جنين بعد ترويع ساكنيها، علي وقع أصوات القنابل و الصواريخ التي استهدفت بيت الشهيد 'نصر جرار' بغية تصفية نجله 'أحمد' الذي حفظ وصية أبيه، و سار في طريق تحرير القدس.

ولم يفت رئيس وزراء العدو 'بنيامين نتنياهو' الفرصة ، وسارع للقول :'ما حصل اليوم يؤكد أننا سنصل لأي شخص يحاول إيذاء مستوطنينا وجنودنا'. حسب قوله.

وبدوره علّق وزير ما يسمي 'الأمن الداخلي' 'جلعاد إردان'، قائلاً : 'لقد نقلنا رسالة واضحة لمن قتلوا الحاخام زرائيل شيفح بنابلس و من أرسلهم, مفادها أن قواتنا ستصل إلي أي مكان تختبئون فيه كي نصفي معكم الحساب'. علي حد تعبيره.

أما زعيم حزب 'البيت اليهودي' المتطرف 'نفتالي بينت'، فعقب بالقول، :' ليس هناك مأوي لمن يهاجمنا، وسنلاحقه حتي تصفيته'.

كما انضم رئيس المعارضة الصهيونية 'آفي غاباي' لجوقة التعليقات، عبر توجيه التحية لما وصفها ذراع الأمن الطويلة التي أثبتت قدرتها علي الوصول لمنفذي عملية 'حافات جلعاد'.

و وسط زحمة المفاخرة هذه، قال مراسل القناة العاشرة 'أوري هيلر'، :'إن جرار اشتبك مع وحدة يمام من مسافة قصيرة، وأصاب عنصرين أحدهما بجراح حرجة، وكانت بالفعل ليلة قاسية علي عناصر الوحدة الخاصة'.

وفي تطور لاحق، قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، :'هناك عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم جري اعتقالهم أثناء العملية ، ويجري حالياً استجوابهم من قبل جهاز الشاباك، ويبدو أن هناك علاقة أيديولوجية بين أعضاء الخلية ومنظمة حماس، وسوف يكشف التحقيق ما إذا كانت الخلية تعمل محلياً أو بتعليمات مباشرة من تنظيم حماس الذي يسيطر علي قطاع غزة'. حسب قول الصحيفة.

إشارة إلي أن أذرع الاحتلال الاستخبارية كانت قد اتهمت غير مرة قادة 'حماس' المقيمين في الخارج بالوقوف وراء التخطيط لعمليات تستهدف جنوداً صهاينة، ومستوطنين انطلاقاً من الضفة الغربية.

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