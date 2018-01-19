مؤتمر الأزهر لنصرة القدس وفلسطين: إعلان ترامب باطل

بيروت/18 كانون الثاني/يناير/ارنا-أجمع علماء الدين المسلمون والمسيحيون واليهود المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس وفلسطين في مصر علي بطلان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ'إسرائيل'، مشددين علي عدم شرعية إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وخلال الجلسة، أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن 'للقدس مكانة وتاريخ عظيم، وأنها تتعرض هذه الفترة لمجموعة من الانتهاكات الصارخة'، مشددا علي أن المدينة المقدسة مرتبطة بعقيدة المسلمين وللمسيحيين بها كنائس ومقدسات لذلك فهي تختلف عن كافة المدن حولها'.
وقال المفتي إن 'القدس اليوم تستجدي نخوة المسلمين، وقد نجح أبناء المدينة المقدسة العام الماضي في منع محاولات السلطات الإسرائيلية من عملية تركيب بوابات إلكترونية علي أبواب المسجد الأقصي'، وحذر المفتي من أن 'القرارات الجائرة بشأن القدس ومنها قرار الإدارة الأميركية تحاول طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة، كما شدد علي 'ضرورة إعادة البوصلة العربية والإسلامية نحو القدس، وأن تتوحد الأمة تجاهها'.
من جهته، قال خطيب المسجد الأقصي عكرمة صبري أن 'الله ربط مدينة القدس بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتخلي عنها كالتفريط في المدينتين المقدستين'، محذرا من الالتفات إلي الأصوات النشاز والمشبوهة التي تشكك في موضوع الأقصي.
وأضاف خطيب المسجد الأقصي أن 'موضوع القدس أصبح حديث العالم كله، وذلك بعد الوعد الثاني المشؤوم الذي أصدره الرئيس الأميركي ترامب، ورب ضارة نافعة، بعد أن كانت هذه المدينة مهمّشة'.
كما أعلن زعيم حركة 'ناطوري كارتا' المعادية لـ'إسرائيل' يرسول دوفيد ويس أن طائفته وعامة اليهود الحقيقيين يرفضون حكم 'إسرائيل' والفكر الصهيوني.
وقال في كلمته في المؤتمر أنه 'جاء ممثلا للشعب اليهودي الأصلي'، مشيرا إلي أنهم 'مأمورين برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني بأمر من التوراة، حيث إنه تم إعطاء دولة علي أراضي 1948 لـ'إسرائيل' علي حساب فلسطين'.
ووجه زعيم حركة ناطوري نداء إلي 'الشعب الحريدي' في فلسطين أن يقفوا ويحرروا تلك الأراضي المحتلة مع تقديم دعم اقتصادي ووقف عمل العصابات الإجرامية، مضيفا أنه 'يجب علي قادة العالم الإسلامي ألا يلقبوا هؤلاء باليهود أو 'إسرائيليين' حتي لا يعطونهم الشرعية علي حساب المسلمين القدماء'.
وشدد يرسول دوفيد ويس علي أنه 'لا يوجد حكم أو سيطرة لسلطة لليهود في التوراة، فهؤلاء صهاينة محتلين ومجرمين'.
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مؤتمر الأزهر لنصرة القدس وفلسطين: إعلان ترامب باطل

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