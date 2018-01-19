اصابة اثنين من افراد القوات الخاصة الصهيونية

استشهاد مقاوم واعتقالات في جنين بالضفة الغربية

رام الله/ 18 كانون ثان/ يناير/ ارنا - استشهد مقاوم فلسطيني بعد اشتباك عنيف مع قوة خاصة صهيونية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشاب أحمد نصر جرار (22 عاما) استشهد خلال اشتباك في منطقة واد برقين غرب مدينة جنين بعد محاصرة منزله والاشتباك مع قوات الاحتلال.
وكشف جرار الكوماندوز الصهيوني وباغتهم بإطلاق النار دون تردد واصاب ٢ من الكوماندوز من كتيبة يمام المختصة باغتيال الفلسطينيين.
وهدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد واعتقلت اثنين من الشبان بعد اصابتهم بجراح خطيرة
و أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة حتي انتهاء العملية العسكرية التي وصفها بالكبيرة حيث دفعت قوات الاحتلال بأكثر من ١٢٠ الية عسكرية إسرائيلية إضافة إلي قوات خاصة.
وكانت القناة العاشرة العبرية قالت ان قوة خاصة تابعة لما يسمي حرس الحدود الاسرائيلية اغتالت احمد جرار وهو احد منفذي عملية صرة التي قتل فيها حاخام صهيوني الاسبوع الماضي بنابلس واعتقلت اثنين اخرين، بينما اصيب اثنان من عناصر القوة الخاصة في اشتباك مع المقاومين.
والشهيد جرار نجل القيادي في كتاب القسام الشهيد نصر جرار الذي استشهد بمعركة مخيم جنين خلال انتفاضة الاقصي عام 2002.
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استشهاد مقاوم واعتقالات في جنين بالضفة الغربية

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استشهاد مقاوم واعتقالات في جنين بالضفة الغربية

اصابة اثنين من افراد القوات الخاصة الصهيونية

استشهاد مقاوم واعتقالات في جنين بالضفة الغربية

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