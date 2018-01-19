اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

وقد عقدت اللجنة المشتركة للنقل السككي بين ايران وباكستان اليوم في باكستان واتفق الطرفان فيها علي تسيير قطار لنقل الركاب بين البلدين.



وتراس الجانب الايراني في الاجتماع مجيد ارجوني المدير العام للسكك الحديد بجنوب شرق البلاد.

وتم في الاجتماع مناقشة توسيع خدمات هذا الخط السككي ليتمد الي مشهد او قم واحيائه قبل محرم العام المقبل.

وبحث الجانبان ايضا موضوعات تخص زمان مسار القطار في ممر «ITI» (اسلام اباد – طهران – اسطنبول) ونفقات نقل السلع.

واعلن الوفد الايراني ان زمان مسار القطار منذ دخوله ايران وخروجه منها نحو تركيا يستغرق اربعة ايام بينما تم الاعلان بان هذا الزمان في الاراضي الباكستانية والتركية يستغرق 8 و 4 ايام علي التوالي.

انتهي ** 1718

