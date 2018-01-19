اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

طهران/18 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال قائد قوة القدس للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني اننا اقوياء في البعد الخارجي وتمكنا من افشال واحباط جميع مؤامرات الاعداء.

واشار اللواء سليماني في تصريح له اليوم الخميس الي اقتدار الجمهورية الاسلامية في الابعاد الخارجية والداخلية وقال ان اقتدار النظام في البعد الخارجي قد تحقق بافضل شكل، لقد تمكنا اليوم من احباط الكثير من مؤامرات الاعداء في ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.
وقال في جانب اخر اننا ندعم فلسطين ليس من اجل تيار خاص بل ان دعمنا هو من اجل الشعب الفلسطيني وذلك بسبب القيام بالواجب الديني والثوري ومواجهة الكيان الصهيوني.
واشار قائد قوة القدس للحرس الثوري الاسلامي الي انتصار محور المقاومة في الجبهة السورية واهمية هذا النصر قائلا ان تصور النصر في سورية لا يمكن مقارنته باي حدث اخر، سواء من حيث جسامة المؤامرة ومن حيث الذين وقفوا خلف هذه المؤامرة.
واكد ان صد الارهاب الامريكي علي يد الجمهروية الاسلامية هو اهم انجاز للسياسة الخارجية للبلاد قائلا انه مع انتصار محور المقاومة علي المجموعات الارهابية والتكفيرية تنفس العالم الصعداء.
واكد اللواء سليماني اننا اقوياء في البعد الخارجي وقد افشلنا جميع مؤامرات الاعداء وسنحبطها باذن اه تعالي. ان جبهة المقاومة قد توسع نطاقها اليوم اكثر من اي وقت مضي.
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اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

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