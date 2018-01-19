خرازي: الوجود الامريكي في الاراضي السورية، غير شرعي

دمشق/18 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي ان الوجود الامريكي في الاراضي السورية لا يساعد علي السلام في سورية مؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر هذا الوجود غير قانوني.

وابلغ خرازي الصحفيين اليوم الخميس علي هامش لقائه علي حيدر وزير المصالحة الوطنية السوري ان الحكومة السورية تطالب امريكا بان تغادر الاراضي السورية علي وجه السرعة.
واضاف ان علي امريكا ان تسمح للشعب السوري ليتحاوروا معا لكي يقوم السلام ويتم تجاوز هذه المشاكل.
واوضح ان وزارة المصالحة الوطنية السورية تسعي لايجاد مصالحة وطنية بين العشائر والمجموعات المختلفة بما فيها الجماعات المسلحة في الاراضي السورية وقد قامت بجهد جيد في هذا المجال.
وتابع انه ناقش مع الوزير علي حيدر في سبل المضي قدما بالمصالحة الوطنية في سورية.
وقد وصل خرازي الي دمشق اتيا من بيروت بعد مشاركته في مؤتمر العرب وايران.
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خرازي: الوجود الامريكي في الاراضي السورية، غير شرعي

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