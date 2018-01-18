وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

واشار الاعرجي الي ان استخبارات وزارة الداخلية تعمل بشكل دقيق من اجل تحقيق الامن، علما ان الملف الامني للعاصمة مازال بعهدة قيادة عمليات بغداد.

وكان التفجير الارهابي المزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، يوم الاثنين الماضي قد تسبب بسقوط حوالي ثلاثين شهيدا، وما يربو علي المائة جريح، اغلبهم من العمال والكسبة.

وقال وزير الداخلية العراقي في تصريحات صحفية انه تم القاء القبض علي عدد من المتورطين بتفجيري الكاظمية وساحة الطيران وسيتم احالتهم الي القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. مضيفا، ان داعش لا يملك ارضا في العراق بعد هزيمته، لكنه يلجأ الي عمليات ارهابية عبر بعض الخلايا النائمة التي تريد خلق حالة من الفوضي وقتل المواطنين.

وفيما يتعلق بالملف الامني لقضاء طوزخورماتو، الذي شهد مؤخرا استهدافات امنية عديدة، اشار الوزير الاعرجي الي 'ان فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تولت ادارة الملف الامني في القضاء، واننا سنعمل علي اعادة جميع النازحين الي القضاء للحفاظ علي التعايش السلمي بين مكوناته'.

وتجدر الاشارة الي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، كان قد اعلن في التاسع من شهر كانون الاول-ديسمبر الماضي النصر النهائي والشامل علي تنظيم داعش الارهابي، بعد ان تم دحره وطرده من كل المدن والمناطق التي سيطر عليها في صيف عام 2014.

انتهي**380** 2342

