الجيش الجزائري يكشف 10 صواريخ مضادة للأفراد والمدرعات الخفيفة بأقصي جنوب البلاد

الجزائر / 18 كانون الثاني / يناير / إرنا- كشف الجيش الجزائري، عددا من الصواريخ المضادة للأفراد والمدرعات الخفيفة بمنطقة 'برج باجي مختار' بأقصي الجنوب الجزائري.

وأوضح بيان من وزارة الدفاع الجزائرية اطلع مراسل إرنا علي نسخة منه أنه 'في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية علي الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 10 صواريخ من نوع (S-5KO) مضادة للأفراد والعربات خفيفة التدريع'.
واعتبرت وزارة الدفاع الجزائرية أن 'هذه العملية الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخري جاهزية واستعداد قوات الجيش الجزائري لتأمين الحدود وصدّ كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني'.
وكان الجيش الجزائري قد أعلن في وقت سابق من نهار الامس أنه قضي، أمس الأحد، علي ثلاثة إرهابيين ببلدة 'دلس' بمحافظة 'بومرداس' (50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية)، واسترجعت رشاشين من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.
كما دمر 14 مخبأ و11 خندقا للإرهابيين بمحافظة 'عين الدفلي' (150 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية).
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الجيش الجزائري يكشف 10 صواريخ مضادة للأفراد والمدرعات الخفيفة بأقصي جنوب البلاد

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