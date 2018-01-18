رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان:

نأمل أن يخرج مؤتمر الجزائر الدولي حول واقع حقوق الإنسان في فلسطين بنتائج ملموسة

الجزائر / 18كانون الثاني / يناير / إرنا-ذكرت رئيسة 'المجلس الجزائري لحقوق الإنسان' السيدة 'فافا بن زروقي سيدي لخضر'، بأن الجزائر ستحتضن في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا دوليا حول الاحتلال الصهيوني وواقع حقوق الإنسان في فلسطين.

وقالت السيدة 'فافا بن زروقي سيدي لخضر'، في تصريح لمراسل إرنا بالجزائر، إن 'التحضيرات جارية لتنظيم هذا الملتقي تحت عنوان 'خمسون عاما من الاحتلال واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة سنة 1967'، مشيرة إلي أن 'تاريخ انعقاده 'قد أجل، بعد أن كان مقررا يومي 14 و15 شباط / فبراير المقبل'.
وأعربت فافا بن زروقي، وهي أيضا الرئيسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن أملها في 'أن يخرج هذا الملتقي بتوصيات حقيقية لا تكون حبرا علي ورق مثلما حدث بالقاهرة في 2014'.
وكانت السيدة فافا بن زروقي قد أوضحت، في كانون الأول / ديسمبر الماضي، من عمان، أنه يرتقب أن يتوج المؤتمر بتوصيات تكون لها 'آثار إيجابية' علي حقوق الإنسان الفلسطيني، لاسيما بعدما حققته القضية الفلسطينية من تقدم في المحافل الدولية، ولدي الرأي العام العالمي بعد انكشاف انحياز أكبر دولة لسياسات الكيان الصهيوني وتقاطع إستراتيجيتها في المنطقة'.
كما أوضحت أن هذا اللقاء الدولي سيتناول مسائل 'الوضع القانوني للأراضي المحتلة' و'القانون الدولي الجنائي والاحتلال الصهيوني' و'الاحتلال الصهيوني وأجندة 2030 للتنمية المستدامة'، إضافة إلي 'استعراض الاستراتيجيات المتاحة بعد حصول فلسطين علي صفة دولة ملاحظة غير عضو في الأمم المتحدة'.
وقد دعي لهذا المؤتمر –حسب رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان- شخصيات دولية مثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلي رؤساء ومسؤولي المؤسسات الوطنية المنضوية تحت لواء الشبكة العربية وكذا ممثلي المجتمع المدني'.
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نأمل أن يخرج مؤتمر الجزائر الدولي حول واقع حقوق الإنسان في فلسطين بنتائج ملموسة

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