انطلاق معرض إسبانيا للسياحة بمشاركة إيرانية

واستعرضت خلال هذا المعرض الذي تم افتتاحه بحضور الملك الإسباني 'فيليب السادس' وعدد من المسؤولين السياحيين للبلدان المشاركة،استعرضت 165 دولة من مختلف أرجاء العالم، المعالم والطاقات السياحية المتوفرة لديها للخبراء والشركات الناشطة في هذا القطاع.

وحسب الإحصائيات، يشارك في هذا المعرض زهاء 245 ألف شخص بمن فيهم 134 ألف شخص من خبراء قطاع السياحة من مختلف بلدان العالم واسبانيا في هذا المعرض الذي يستمر لخمسة أيام.

كما تشارك إيران خلال هذا المعرض للعام الجاري بحضور 23 شركة سياحية في الصناعات اليدوية تعمل علي التعريف بجانب من الطاقات والإمكانيات والمعالم السياحية والفنية المتوفرة في إيران خلال إجراء بعض العروض الحية.

وسيتم تقديم بعض الملصقات، والكتيبات والألواح المدمجة متعددة الوسائط التي تحتوي علي معلومات سياحية حول المعالم التاريخية والطبيعية المذهلة في إيران والتعريف بالصناعات اليدوية الإيرانية، تعد من برنامج الجناح الإيراني في معرض فيتور السياحي. كما سيتم عرض صورا عن برسبوليس وفن النقش في إيران.

ويعد معرض فيتور في مدريد أحد المعارض الأصلية والهامة في صناعة السياحة بالعالم ويعقد منذ اليوم حتي 21 شباط/فبراير المقبل علي مساحة تزيد عن 65 ألف متر مربع.

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