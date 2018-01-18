قيمة صادرات المنتجات البتروكيمياوية تجاوزت 8.5 مليار دولار خلال تسعة اشهر

وافاد موقع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية ان المجموعات البتروكيمياوية لمنطقة بارس للطاقة الاقتصادية الخاصة قامت بتصدير اكثر من ثمانية ملايين و300 الف طن من المنتجات البتروكيمياوية بقيمة اربعة مليارات و303 ملاييين دولار منذ العام الحالي الايراني ولحد الان.

واضاف ان المجموعات البتروكيمياوية المتواجدة في منطقة ماهشهر قامت بتصدير اكثر من اربعة ملايين و620 الف طن من المنتجات بقيمة مليارين و494 مليون دولار الي الخارج كما قامت مجموعات البتروكيمياويات الواقعة في سائر مناطق البلاد بتصدير اكثر من ثلاثة ملايين و400 الف طن من هذه المنتجات بقيمة مليار و783 مليون دولار الي الخارج.

انتهي**2018 ** 1837

