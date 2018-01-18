المغرب يتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران

طهران/17كانون الثاني/يناير- ارنا - اعرب نائب رئيس مجلس النواب المغربي عبد الواحد الأنصاري عن ارتياحه لتطوير العلاقات مع ايران في شتي المجالات وقال اننا نتطلع الي تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي.

وقال الأنصاري الذي يزور حاليا ايران للمشاركة في الموتمر الثالث عشر لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي خلال لقائه رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني قال ان الملكية المغربية وايران كانت لديهما علاقات ثنائية منذ سنين لذلك فاننا سنرتاح بشان تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وتابع ان المغرب يعد بوابة الدخول الي افريقيا وله موقع هام معربا عن امله بان يشكل هذا اللقاء ركيزة لمواصلة العلاقات بين البلدين.
ومن جانبه اكد لاريجاني خلال اللقاء علي ضرورة تعزيز العلاقات بين ايران والمغرب وقال انه يجب تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتعرف تجار البلدين علي بعضهم البعض.
واشار الي ان الخلافات ستخفف في ظل التعاون بين الدول الاسلامية وان زيادة الزيارات في شتي المستويات ستعمق العلاقات.
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المغرب يتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران

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