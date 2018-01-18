الرئيس العام لغرفة التجارة العراقية الإيرانية يدعو إلي الإهتمام بسوق البصرة قلب الإقتصاد النابض في العراق

وخلال إجتماع بحث الفرص الإقتصادية في البصرة الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران اليوم الأربعاء اعتبر حسيني إن الإقتصاد العراقي يتكون من أربعة أقسام مختلفة هي إقليم كردستان وبغداد والمحافظات السنية مثل الموصل وخانقين والمحافظات الشيعية مثل كربلاء والنجف والبصرة.

واشار إلي أن سوق كربلاء والنجف والبصرة القريبة من إيران من الناحية السياسية والثقافية والإجتماعية تحظي بالأهمية الأولي.

وشدد علي أهمية مدينة البصرة و قال: رغم هذه الأهمية إلي أن هناك ثلاث شركات إيرانية تعمل في هذه المدينة وهي شركة مبنا وتدبير انرجي وكوثران لافتاً إلي النشاط الفاعل للكويت والإمارات وتركيا في سوق هذه المدينة.

واشار إلي علاقة أهالي البصرة بإيران مشيراً إلي أن السبب في هذه العلاقة يعود إلي وجود الطرق الآمنة مع إيران وإمتلاك إيران للطاقات الإنسانية المتدربة والمجربة علي الصعيد العلمي والتقني والأوضاع السياسية للبصرة التي تسمح بتواجد الإيرانيين أكثر من غيرهم هذا إلي جانب أن أهالي البصرة لا يرغبون كثيراً بالتعامل مع السعوديين والكويتيين والأتراك.

وأعرب عن أمله بتفعيل التعاون التجاري والإقتصادي والسياحي مع أهالي البصرة من خلال الإمكانيات المتاحة في مدينتي خرمشهر وآبادان.

وأشار إلي أنه ومنذ بداية العام الجاري (يبدأ في 21 آذار مارس) قامت إيران بتصدير ما قيمته 5 مليارات و58 مليون دولار إلي العراق لافتاً إلي أن العراق يأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في مجال الصادرات.

وقال: إن بإمكان إيران وفي حال بقاء الحدود المفتوحة تصدير ما قيمته 20 مليون دولار إلي العراق يومياً .

يذكر إن البصرة تعتبر المدينة الثانية من حيث السكان في العراق وهي الميناء العراقي الأساسي.

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