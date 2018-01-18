لاریجانی : اواصر الدول الاسلامیة الیوم اكثر رسوخا من الماضی

وفی كلمته مساء الیوم الاربعاء، خلال مراسم اختتام المؤتمر الثالث عشر لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء فی منظمة التعاون الاسلامی بطهران، نوّه لاریجانی الي ان اجتماعات المؤتمر لم تشهد ای خلافات بین الدول الاعضاء؛ مضیفا ان الاجتماعات عقدت فی اجواء سادتها المودة والصداقة دون ان تطرأ خلافات حول ای من القضایا بین ممثلی البرلمانات الاسلامیة.

وفی السیاق نفسه، لفت لاریجانی الي ان السنغال تسلّمت مسؤولیة الامانة العامة لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامیة؛ مبینا ان جمیع الدول المشاركة ابدت موافقتها علي هذا القرار.

وفی جانب آخر من تصریحاته وصف رئیس البرلمان الایرانی مواقف الامریكان من بلدان العالم خلال العام الماضی، بانها كانت مسیئة عنیفة وعنصریة.

وتابع القول، ان تصریحات ترامب شكّلت حربا جدیدة وستؤدی الي اضرار كبیرة فی الدول؛ مؤكدا ان البلدان التی تدعی الدفاع عن حقوق الانسان ینبغی ان لا تطلق تصریحات مسیئة بحق الشعوب.

وتطرق رئیس مجلس الشوري الاسلامی الي تواجد الجماعات الارهابیة فی افغانستان والعراق ولیبیا عقب الحروب التی مرت بها هذه البلدان، مصرحا ان اسباب توسع نطاق الجماعات الارهابیة نجمت عن التوجهات العسكرتاریة؛ مردفا بالقول : وانطلاقا من ذلك فنحن نعارض التوجهات العسكرتاریة وندعو الي تظافر الجهود من اجل التصدی للتیارات الارهابیة.

وقال لاریجانی، ان هناك العدید من الدول التی تلقت صدمات كبیرة من الارهاب خلال الاعوام الاخیرة ومنها سوریا والعراق.

ودعا رئیس البرلمانی الایرانی الي الزام القوات الامنیة فی العالم الاسلامی بالتعاون فیما بینها من اجل القضاء علي الارهاب؛ معلنا استعداد الجمهوریة الاسلامیة لمساندة هذه الجهود.

انتهي ** ح ع

