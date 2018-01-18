مفتي هندي:

تسييس الاماكن المقدسة من قبل النظام السعودي يعد اجراء غيراسلامي

نيودلهي/17كانون الثاني/يناير- اعتبر موسس منظمة تنظيم علماء الاسلام في الهند المفتي اشفق قادري تسييس الاماكن المقدسة الاسلامية من قبل النظام السعودي بانه اجراء غير اسلامي.

ووصف موسس منظمة تنظيم علماء الاسلام التي تشكل منظمة شاملة لعلماء اهل السنة في الهند في ملتقي 'الحملة العالمية لانهاء تسيس الاماكن المقدسة الاسلامية من قبل السعودية' في نيودلهي، وصف النظام السعودي بانه نظام متعنت.
وتابع انه بينما احتلت اسرة آل السعود ارض الحجاز المقدسة فان النظام الحاكم فيها تستغل الاماكن المقدسة فيها كاداة سياسية مضيفا ان النظام السعودي يعتبر مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناسك الحج اداة لممارسة الاعمال السياسية حيث يمكن لهم من خلال استخدامها السيطرة علي العالم الاسلامي.
واكد الشيخ قادري ان المسلمين والزوار الهنود يعارضون تسييس مناسك الحج وارض الحجاز المقدسة.
من جانبه قال القيادي في منظمة تنظيم علماء الاسلام في الهند جاويد نقش بند خلال الملتقي ان استغلال الاماكن المقدسة بدوافع سياسية يعد اجراء غير اسلامي.
انتهي**2018 ** 1837



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سياسي

منظمة تنظيم علماء الاسلام في الهند

تسييس الاماكن المقدسة الاسلامية

النظام السعودي

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تسييس الاماكن المقدسة من قبل النظام السعودي يعد اجراء غيراسلامي

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