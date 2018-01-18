نائب رئيس البرلمان المغربي: ليحرص المسلمون علي وحدة الكلمة بشأن القدس الشريف

طهران/17 كانون الثاني/يناير/طهران- قال نائب رئيس البرلمان المغربي 'عبد الواحد الأنصاري' ان الرئيس الأميركي كان يهدف الي تقديم القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني في مجلس الأمن مؤكدا، انه علي كافة البلدان المسلمة أن تلتزم بوحدة الكلمة بشأن القدس الشريف والقضية الفلسطينية.

وأضاف الأنصاري اليوم الأربعاء في إطار إجتماع اليوم الثاني من مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في طهران، 'ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخترق كافة القوانين والقرارات الدولية'.
وتابع، 'اننا سنقف بوجه كافة القرارات الظالمة لأميركا حيال القدس الشريف لكي نضطر أميركا الي الكف عن إهانة المسلمين وإنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني'.
كما أشار نائب رئيس البرلمان النيجيري 'سولي ايدي' خلال هذا الإجتماع، 'ان الإرهاب اليوم قد أثر سلبا علي كافة بلدان العالم مؤكدا، انه علي البلدان الإسلامية أن لا تدخر جهدا في سبيل مكافحة الإرهاب وان تجند كافة إمكانياتها في سبيل العثور علي حل مناسب لإحتواء الأزمة الفلسطينية وأفريقيا المركزية.
كما عبر سولي ايدي عن تعاطفه أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب النيجيري مع إيران شعبا وحكومة بالنسبة لحادث الزلزال الأخير الذي ضرب كرمانشاه وحادث ناقلة النفط الإيرانية سانتشي.
يذكر ان مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ13، بدأ أعماله يوم أمس الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف علي ان تختتم اعماله مساء اليوم الاربعاء باصدار بيان ختامي.
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نائب رئيس البرلمان المغربي: ليحرص المسلمون علي وحدة الكلمة بشأن القدس الشريف

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