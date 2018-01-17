لدي استقباله رئيس برلمان مالي؛

لاريجاني يؤكد علي تنمية التعاون بين طهران وباماكو

طهران / 17 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجمعها بدولة مالي علاقات قائمة علي المودة والصداقة؛ معربا عن رغبته في تنمية هذه العلاقات وبما يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

والتقي لاريجاني اليوم الاربعاء برئيس برلمان مالي 'ايساكا سيديبه'، باحثا معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران وباماكو.
ولفت رئيس البرلمان الايراني في هذا اللقاء، الي العلاقات التي وصفها بـ'المميزة' بين ايران ومالي خلال فترة رئاسة سيديبه لبرلمان هذا البلد، متطلعا الي تواصل هذه العلاقات الجيدة علي الصعيد البرلماني.
الي ذلك اعرب رئيس برلمان مالي، خلال اللقاء، عن تقديره لحسن الضيافة التي لقيها في ايران خلال المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية الثالث عشر؛ متطلعا الي توفر آفاق مستقبلية جديدة للعالم الاسلامي من خلال اجتماعات هذا المؤتمر.
واكد سيديبه علي ضرورة الجهود الهادفة الي ترسيخ مزيد من التقارب بين المسلمين؛ منوها الي القول : نحن نسعي علي الدوام للبحث عن حلول للمعضلات الراهنة في العالم الاسلامي.
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لاريجاني يؤكد علي تنمية التعاون بين طهران وباماكو

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