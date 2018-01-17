الرئيس روحاني يؤكد علي ضرورة توسيع الاجواء الافتراضية

طهران/17كانون الثاني/يناير/ارنا- قال الرئيس الايراني «حسن روحاني» في اشارة الي تاثير الاجواء الافتراضية في مختلف الشؤون الاسرية و الاجتماعية و الاقتصادية و العمل والخدمات قال: إن علي الحكومة أن تبذل جهودها للتنمية الاقتصادية عبر الاجواء الافتراضية كي لا تتخلف في هذا المجال عن العالم.

واكد الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بالتاثير الكبير الذي تتركه الاجواء الافتراضية علي الاقتصاد والثقافة وتوسيع فرص العمل وما ترافقها من التطورات واضاف ان هذه الاجواء تلقي بظلالها علي الحياة الفردية والاسرية و الاجتماعية و الاقتصادية بسرعة فائقة.
وشدد بالقول انه يجب الافادة من الاجواء الافتراضية من خلال المزيد من الاستثمارات في هذا المجال و في اطار تعزيز السيادة الوطنية و توسيع امكانياتنا المحلية .
وتابع قائلا ان عدم الاهتمام بالتطورات التي تشهدها الاجواء الافتراضية و التاثيرات الناجمة عنها علي المجتمع، يودي الي خلق الفجوة بين مختلف الاجيال لذلك علي الحكومة ان تبذل جهودها لتعزيز الاجواء الافتراضية.
يذكر ان 21 من الشركات الناشئة في ايران قد اوجدت عبر الاجواء الافتراضية اكثر من 132 فرصة عمل.
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الرئيس روحاني يؤكد علي ضرورة توسيع الاجواء الافتراضية

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