الرئيس روحاني يؤكد علي ضرورة توسيع الاجواء الافتراضية

واكد الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بالتاثير الكبير الذي تتركه الاجواء الافتراضية علي الاقتصاد والثقافة وتوسيع فرص العمل وما ترافقها من التطورات واضاف ان هذه الاجواء تلقي بظلالها علي الحياة الفردية والاسرية و الاجتماعية و الاقتصادية بسرعة فائقة.

وشدد بالقول انه يجب الافادة من الاجواء الافتراضية من خلال المزيد من الاستثمارات في هذا المجال و في اطار تعزيز السيادة الوطنية و توسيع امكانياتنا المحلية .

وتابع قائلا ان عدم الاهتمام بالتطورات التي تشهدها الاجواء الافتراضية و التاثيرات الناجمة عنها علي المجتمع، يودي الي خلق الفجوة بين مختلف الاجيال لذلك علي الحكومة ان تبذل جهودها لتعزيز الاجواء الافتراضية.

يذكر ان 21 من الشركات الناشئة في ايران قد اوجدت عبر الاجواء الافتراضية اكثر من 132 فرصة عمل.

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