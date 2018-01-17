خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوري

ظريف: الانتصارات التي حققتها سوريا دفعت امريكا إلي اتخاذ مزيد من مشاريع مدمرة

طهران/17كانون الثاني/يناير/ارنا- اشاد وزير الخارجية «محمد جواد ظريف» بالانتصارات التي حققتها الشعب والحكومة السورية في مواجهة الارهابيين و مؤامراتهم واضاف ان هذه الانتصارات دفعت امريكا و الكيان الصهيوني إلي اللجوء إلي مزيد من مشاريع مدمرة خدمة للارهابيين.

واضاف ظريف اليوم الاربعاء خلال لقائه «حموده يوسف صباغ» رئيس مجلس الشعب السوري في طهران ، اننا كما تجاوزنا مراحل صعبة سابقا سنجتاز هذه المراحل الخطيرة بنجاح ايضا.
من جانبه أشاد صباغ خلال اللقاء بما قدمته ايران من الدعم للشعب السوري في تصديه للارهاب و وصف ايران بالشريك الرئيسي في المقاومة وتحقيق الانتصارات و اعادة بناء سوريا.
وفي معرض اشارته الي انعقاد مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران اعتبر صباغ المؤتمر نموذجا من دبلوماسية ايران الناجحة و اضاف ان الدول الاسلامية قادرة علي احباط جميع المؤامرات من خلال تعزيز الوحدة و التضامن فيما بينها.
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ظريف

سوريا

حموده صباغ

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ظريف: الانتصارات التي حققتها سوريا دفعت امريكا إلي اتخاذ مزيد من مشاريع مدمرة

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ظريف: الانتصارات التي حققتها سوريا دفعت امريكا إلي اتخاذ مزيد من مشاريع مدمرة

خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوري

ظريف: الانتصارات التي حققتها سوريا دفعت امريكا إلي اتخاذ مزيد من مشاريع مدمرة

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