ظريف: الانتصارات التي حققتها سوريا دفعت امريكا إلي اتخاذ مزيد من مشاريع مدمرة

واضاف ظريف اليوم الاربعاء خلال لقائه «حموده يوسف صباغ» رئيس مجلس الشعب السوري في طهران ، اننا كما تجاوزنا مراحل صعبة سابقا سنجتاز هذه المراحل الخطيرة بنجاح ايضا.

من جانبه أشاد صباغ خلال اللقاء بما قدمته ايران من الدعم للشعب السوري في تصديه للارهاب و وصف ايران بالشريك الرئيسي في المقاومة وتحقيق الانتصارات و اعادة بناء سوريا.

وفي معرض اشارته الي انعقاد مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران اعتبر صباغ المؤتمر نموذجا من دبلوماسية ايران الناجحة و اضاف ان الدول الاسلامية قادرة علي احباط جميع المؤامرات من خلال تعزيز الوحدة و التضامن فيما بينها.

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