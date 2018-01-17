مساعد رئيس برلمان التشاد:

هناك اجماع للدفاع عن حقوق الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

طهران/17 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال مساعد رئيس برلمان التشاد ان هناك اجماعا في اتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي للدفاع و دعم حقوق الدول العضوة فيه.

واضاف 'عمر بن داود' مساعد رئيس برلمان التشاد خلال كلمة القاها اليوم الاربعاء في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول العضوة في منظمة التعاون الاسلامي انه يجب علي الدول الاسلامية الانتباه لما يحاك ضدها من مؤامرات لزعزعه امنها واستقرارها.
واشار'عمر بن داود' الي ما تعرضت له بلاده من ارهاب مجموعة بوكوحرام وقال انه ونتيجة الارهاب الذي تقوم به مجموعة بوكو حرام تم تشريد اكثر من ثلاثة ملايين مواطن والهجرة القسرية من بلدهم.
واضاف 'بن داود' ان تشاد تعاني الكثير نتيجة الظروف الاقليمية والمناخية وهي بحاجة الي دعم ومساندة الدول العضوة في منظمة التعاون الاسلامي للتغلب عليها.
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المؤتمر الثالث عشر

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هناك اجماع للدفاع عن حقوق الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

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