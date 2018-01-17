هناك اجماع للدفاع عن حقوق الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

واضاف 'عمر بن داود' مساعد رئيس برلمان التشاد خلال كلمة القاها اليوم الاربعاء في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول العضوة في منظمة التعاون الاسلامي انه يجب علي الدول الاسلامية الانتباه لما يحاك ضدها من مؤامرات لزعزعه امنها واستقرارها.

واشار'عمر بن داود' الي ما تعرضت له بلاده من ارهاب مجموعة بوكوحرام وقال انه ونتيجة الارهاب الذي تقوم به مجموعة بوكو حرام تم تشريد اكثر من ثلاثة ملايين مواطن والهجرة القسرية من بلدهم.

واضاف 'بن داود' ان تشاد تعاني الكثير نتيجة الظروف الاقليمية والمناخية وهي بحاجة الي دعم ومساندة الدول العضوة في منظمة التعاون الاسلامي للتغلب عليها.

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