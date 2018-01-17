كلمة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية في مؤتمر 'العرب و ايران' الثاني

وفيما يلي نص الكلمة التي القاها كمال خرازي في المؤتمر:

أيها السيدات والسادة

تعلمون جيدا بأن الجذور التاريخية للعلاقات بين ايران والعرب تعود الي آلاف السنين وهذا ماينبغي التطرق اليه والخوض فيه بالتفصيل في وقته المناسب. أنا سأشير فقط الي الفترة التي تلت ظهور الاسلام وقبول الايرانيين لهذا الدين المبين. فمنذ قبول الايرانيين الدين الاسلامي، دخلت العلاقة بين العرب وايران الي منعطف جديد واستطاع الدين الاسلامي المبين أن يجمع الايرانيين والعرب تحت خيمة الأمة الاسلامية. فالايرانيون الذين كانوا يعيشون مجتمعا طبقيا تقبلوا المساواة بين افراد البشر واستطاع الاسلام أن يخلق تحولا عميقا في حياتهم الاجتماعية والسياسية.

قدّم الايرانيون خدمات كثيرة إلي العرب ولعب علمائهم دورا مهما في تنمية وتطوير العلوم والثقافة والحضارة الاسلامية ونقلها الي مناطق أخري في العالم مثل شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وشرق أسيا. ومن الملفت بأن تتم تأدية هذا الدور من خلال اللغة العربية، وأنهم الي جانب جهودهم في التعلم العميق لهذه اللغة والإحاطة بها، قاموا أيضا بتدوين وصياغة قواعد الصرف والنحو العربي، كما نشروا مؤلفاتهم العلمية أيضا باللغة العربية.

ورغم وجود بعض الخلافات في وجهات النظر، لقد إستمر التعاون بين العرب والايرانيين من أجل تطوير الحضارة الاسلامية الي عدة قرون. وحتي عندما خرجت إيران من سطوة حكم الخلفاء العباسيين في بغداد، فإن عمق الأواصر بين ايران والعراق والشامات وجنوب لبنان كان لدرجة، لم يتمكن حتي الخلفاء العثمانيين الحكام علي المنطقة و سائر القوي الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا من إحداث شرخ فيها.

علي أي حال ففي القرن العشرين وبعد ظهور موجات القومية العربية وتنامي القومية الايرانية، شهدت أواصر العلاقة بين العرب وايران ضعفا وفتورا، لكن لم يمض كثيرا من الوقت حتي إستطاع إنتصار الثورة الاسلامية الايرانية بقيادة الامام الخميني (رحمة الله عليه) من أن يبدد الغيوم المظلمة، وفي ضوء الشعارات الوحدوية الاسلامية تم إعادة تكوين علاقات أكثر ترسيخا بين الايرانيين والعرب. فقبل إنتصار الثورة الإسلامية كانت حكومة الشاه قد إختارت الكيان الاسرائيلي الغاصب حليفا لها في المنطقة، حيث كانت ايران خلال حروب عام 1967 الميلادية توفر الوقود اللازم للطائرات الاسرائيلية في حملاتها ضد الدول العربية وقد أثبتت بذلك عداءها للعرب والفلسطينيين.

إن الثورة الاسلامية الايرانية وإستنادا إلي مناهضة الاسلام للظلم، جعلت مقارعة الصهيونية وإستيفاء حقوق الفلسطينيين وتحرير القدس الشريف علي رأس أولوياتها في نضالها ضد الظلم، ورغم مضي مايقارب أربعة عقود علي إنتصار الثورة ودفعها التكاليف السياسية والاقتصادية الباهضة، فإنها مستمرة في دعمها هذا. للأسف إن بعض الزعماء الرجعيين العرب الذين كانوا متخوفين من نفوذ الثورة الاسلامية، إنتهجوا سبيل المواجهة مع الثورة الاسلامية الايرانية وفرضوا حربا لثمان سنوات علي الشعب الايراني وحاولوا من خلال بث الدعاية المغرضة والمكثفة ضد ايران، نثر بذور العداوة بين الايرانيين والعرب. أو قاموا بمواجهة الثورة الاسلامية الايرانية عبر دعم الفكر التكفيري وخلق مجموعات مثل القاعدة وطالبان.

بعد إنتصار ايران في الحرب المفروضة عليها، إستمرت مؤامرات أعداء الثورة الاسلامية لكن بأشكال أخري. حيث أنهم شاهدوا الشعب العراقي ورغم خوضه حربا لثمان سنوات ضد ايران، لكنه الان وبعد سقوط صدام، قد عاد إلي علاقاته التاريخية التي أمضاها لقرون متمادية مع الايرانيين بمجاورة وتعايش ودي وتعامل بناء. ويوما بعد يوم إستطاعوا تحقيق علاقات أكثر وثاقة وقربا مع الايرانيين حتي بلغ الأمر بأن يطرز الدم الايراني التراب العراقي دفاعا عن الشعب العراقي أمام جرائم داعش، وهذه بحد ذاتها تعد إحدي الأحداث العجيبة طوال تاريخ العلاقات بين شعبي البلدين.

عندئذ قامت اسرائيل والتي تلقت ضربات موجعة من ايران وقوي المقاومة في المنطقة، بطرح نظرية الهلال الشيعي و ذلك علي لسان بعض الزعماء العرب وتحول مشروع رهاب ايران (التخويف من ايران) محورا أساسيا في الدعاية الاسرائيلية والدول الرجعية العربية والغرب بقيادة أميركا لإحداث شرخ أكبر بين العرب والايرانيين. في حين أن ايران الاسلامية لازالت هي الداعم الأكبر للمناضلين الفلسطينيين الذين هم من السنة و لايوجد شيعيا بينهم. وهذا بحد ذاته يظهر بطلان الشعار المزيف والهلال الشيعي الموهوم.

إن مؤامرة اسرائيل و الزعماء العرب الرجعيين لم تتوقف عند هذا الحد بل دخلت مرحلتها العسكرية في تشكيل المجاميع التكفيرية في سوريا والعراق. فهذه المجاميع عبر إستغلال الأجواء السياسية الحاصلة إثر الثورات العربية، وركوب موجة نضال الشعب السوري السلمي، وكذلك الدعم المالي والعسكري المقدم من السعودية والامارات وقطر وأميركا وإسرائيل، وحتي معالجة جرحاهم في اسرائيل، إستطاعت التقدم بسرعة وأن تتمكن من إخراج أجزاء واسعة من الأراضي السورية والعراقية من سيطرة الحكومات المركزية في العراق و سوريا، حتي بلغ مدي الخطورة الي جدية سقوط دمشق و بغداد بيد الدواعش السفاكين للدماء. ففي مثل هذه الظروف طلبت الحكومات المذكورة المساعدة من ايران، واستطاعت بالتعاون مع ايران منع سقوط دمشق و بغداد.

إن المجاميع التكفيرية ومن خلال ممارساتها اللاإنسانية، عرضت سمعة ومصداقية الاسلام و المسلمين في المنطقة و العالم لتهديد جدي. فالصورة التي قدمها هولاء المرتزقة الي العالم من الاسلام، ليست سوي ايديولوجية الحصول علي السلطة من خلال القساوة والقتل والإبادة. إن هذه المجموعة حولت الاسلام النبوي الرحماني الي منهج عنيف وسفاك للدماء. حيث تترافق صرخة الله أكبر مع قطع رؤوس الأبرياء وحرق البشر حيا وقتل النساء والأطفال.



حضرات السيدات والسادة

لو سقطت سوريا و العراق بالكامل بيد هذه المجموعات التكفيرية، لكانت إسرائيل دون أي شك وريبة هي الرابح الأكبر لهذه الفعلة المضادة للثورة والمعادية لفلسطين والمضادة للعروبة. حيث أن إسرائيل دائما ينتابها الخوف والقلق من تواجد دول عظمي و قوية الي جانبها، وإضعاف الدول الاسلامية وتقسيمها تعد إحدي إستراتيجياتها، حيث أنها تعتقد أن أمنها و توسيع هيمنتها متوقف علي تحقيق هذا الموضوع. لذا يجب القبول بهذا الموضوع أن رغم التكاليف والضغوط الباهضة التي تعرضت لها ايران إزاء دعمها للعراق و سوريا، فإن تحمل هذه الضغوط والتكاليف كلها كانت من أجل مواجهة إسرائيل وهيمنة الغرب علي المنطقة ودفاعا عن الدول الاسلامية.

إننا اليوم للأسف نشاهد تواطوءا جديدا بين اسرائيل وزعماء العرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، ويعد تطبيع العلاقات بين الدول العربيه واسرائيل وإعلان القدس الشريف عاصمة لإسرائيل من قبل الإدارة الأميركية من نتائج وتداعيات هذا التواطؤ. إن هذا المخطط الجديد رُسم من أجل إذلال العرب لاسيما الفلسطينيون أكثر فأكثر. وفي حال تحقيق هذه المؤامرة، سيصبح إحتلال إسرائيل للقدس الشريف بأكمله أمرا حتميا. ويعد التشاور وتبادل وجهات النظر بين المثقفين العرب والايرانيين أمرا ضروريا لمواجهة هذه المؤامرة.



إخوتي و أخواتي

بناءا علي ماتمت الإشارة اليه، السؤال الذي يطرح نقسه هو: ماذا يمكن فعله أمام المؤامرات المستمرة للكيان الصهيوني ومحاولته جعل القضية الفلسطينية في طي النسيان، وفرض هيمنته علي المنطقة والعمل علي إضعاف وتقسيم الدول الإسلامية، وقتل المدنيين من قبل المجاميع التكفيرية وأخيرا إذلال الشعوب المسلمة في المنطقة من قبل أميركا و إسرائيل؟



سأشير إلي عدة مقترحات كالتالي :

1- نشر وترويج لرؤية استراتيجية تجاه تطورات المنطقة

فبناءا علي الرؤية الإستراتيجية يجب الإبتعاد عن إصدار الأحكام المتسرعة المبنية علي الجوانب العاطفية للتطورات، والقيام بدراسة عمق الظواهر والعناصر الرئيسية المقومة لكل حدث، والاهداف اللاعبين الخفية، والتنبؤ بمآلات التطورات عبر الأساليب العلمية. لو كان المتطبعين العرب يمتلكون رؤية إستراتيجية تجاه قضايا فلسطين وإسرائيل، ولم ينظروا بتفاؤل وإيجابية إلي أهداف الغرب وكلامه وممارساته المعلنة في تشجيع الفلسطينيين بالدخول في مفاوضات مع اسرائيل، لما ابتلينا بمعاهدات مثل أوسلو وكامب ديفيد ومثيلاتها، التي لم تأتي بشيء سوي إهمال حقوق الفلسطينيين وإذلال العرب.

هناك الكثير من النماذج الدالة علي الرؤية السطحية والبعيدة عن الحس الاستراتيجي تجاه قضايا المنطقة (كثيرة جدا) التي ينبغي التدقيق والخوض فيها عند أوانها. فاليوم وبعد مضي عدة سنوات علي النهضة العربية، والتدخلات التي شهدتها هذه النهضة الشعبية، أو ظهور المجموعات الارهابية التكفيرية في سوريا والعراق ودور اسرائيل وزعماء العرب التابعين للغرب في إيجاد هذه المجموعات وتقويتها تحت شعار جميل وهو الدفاع عن النضال السياسي للشعب، لقد بات بالإمكان تحليل وتفسير هذه الأحداث بشكل افضل.

اليوم تظهر المستندات والوثائق الموجودة بوضوح بأن السعودية عبر دعمها للإنقلاب في مصر وتدخلها العسكري في البحرين والعدوان علي اليمن، قامت بحرف مسار الصحوة الاسلامية عن مسلكها، في حال أن شعبي البحرين واليمن لم يطمحا الي شيئ سوي المشاركة في المصير السياسي لبلدهما، وأن المصالحة المعقولة والمنطقية لحكومتي هذين البلدين مع شعبيهما كان بإمكانها أن تفرز نتائج متفاوتة جدا.

كما أن عملية ضخ الأموال والأسلحة الي سوريا والعراق قد وفرت الظروف اللازمة للمجموعات التكفيرية في ممارسة القتل المروع للأبرياء وتدمير البني التحتية والمدن والتمهيد لتقسيم بلدين كبيرين في المنطقة وتحقيق مصالح إسرائيل الاستراتيجية. ممالاشك فيه لو كان العرب يمتلكون رؤية إستراتيجة حيال تطورات المنطقة وتوقعوا غاية المتدخلين بشكل صحيح، لما إتخذوا مواقفا عاطفية وآنية. كان يكفي لهم لو تمعنوا فقط بهذه الحيثية، بأن كيف أصبحت المملكة العربية السعودية التي تعد دولة شمولية ومعادية للديمقراطية، تُفكّر بنشر وتنمية الديمقراطية في سوريا.

2- تحديد المحاور الاستراتيجية للنقاش والحوار

هنالك الكثير من القضايا التاريخية أو المستجدة والمحاور التي بإمكانها أن تكون محورا للنقاش والبحث بين ايران والعرب. فالمهم هو التشخيص الصحيح للأولويات والركائز المؤثرة في إستقرار المنطقة وأمنها وتطورها. إحدي هذه الأولويات هي ضرورة التعرف إلي العدو. فعلي الايرانيين والعرب الإتفاق أولا علي تحديد أهم المواضيع القابلة للنقاش، للإنطلاق الحوار فيمابينهم. أنا أعتقد بأن أهم المواضيع التي بإمكانها أن تكون منصة إنطلاق للحوار بين العرب و ايران هي كيفية المواجهة مع الكيان الصهيوني بصفته العدو الرئيسي في المنطقة. وليس أمام الايرانيين والعرب سبيل لمواجهة هذا العدو الذي يعد العنصر الرئيسي في إذلال وإضعاف دول المنطقة وإيجاد الفجوة بينها، سوي التشاور وتبادل وجهات النظر.

فمن البديهي بأن تكون قضايا أخري مثل الترتيبات الأمنية الإقليمية وإستقرار المنطقة وسكينتها ووحدة أراضي بلدان المنطقة وضرورة التكامل الإقتصادي والثقافي بين ايران والدول العربية، ضمن المواضيع المهمة الأخري التي يجب مناقشتها والتفاوض حولها في توقيتها المناسب.



3- بدء الحوار بين المثقفين الايرانيين و العرب

بما أن الماضي يعد نبراسا ينير طريق المستقبل، فما نتعلمه ونستخلصه من التجارب الماضية يجب أن يحيدنا من إعادة تكرار الأخطاء الماضية. فالعرب والايرانيون دفعوا تكاليف باهضة في العقود الماضية نتيجة عدم توفر الأجواء الحوارية في مابينهم. فالحرب المفروضة التي شنّها العراق ضد ايران و الحرب علي الإرهاب التكفيري في المنطقة، كلفت إيران خسائرا مادية وبشرية كبيرة. فهذه التجارب يجب أن تدعونا للتأمل والتفكير وأن تفضي إلي جلوس مثقفي الجانبين علي الطاولة لدراسة وتحليل التطورات عبر حوار شفاف وصريح والبحث عن حلول لقضايا المنطقة من خلال رؤية مستقبلية.



أيها الحضور الكريم

إن بيروت بإمكانها أن تكون حلقة وصل بين العرب والايرانيين وأن تشكل منصة مناسبة لإنطلاق هذا الحوار، لأنها كانت دائما مكانا لتلاقي الارآء والأفكار، وفي نفس الوقت التعايش بين مختلف الأقوام والطوائف والمذاهب. كما أنها تتمتع بمجتمع متنور وصحفي وإعلامي حيوي ودؤوب، وتمتلك الأرضية اللازمة لبدء هكذا حوار إستراتيجي. فإنطلاق الحوار الايراني العربي في مثل هذا الصرح العلمي بإمكانه أن يؤثر علي منطقة واسعة بدءا من شمال إفريقيا وصولا إلي وادي بين النهرين والخليج الفارسي.

في الختام أؤكد بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تحرير فلسطين والقدس الشريف أهم القضايا الرئيسية لدي العالم الاسلامي، وأن دعم الحكومات الموجودة في المنطقة ومكافحة المجاميع الارهابية والتصدي لزعزعة إستقرار الدول الاسلامية وتقسيمها يعد من واجباتها، وعليه تعلن إستعدادها للدخول الجاد في حوار مع أشقاءها العرب، وتوفير الأجواء والسبل لحضور ومشاركة النخب والمثقفين الايرانيين في مثل هذه الإجتماعات.

انتهي**1369

