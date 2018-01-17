مساعد وزير الرياضة والشباب الايراني:

رفع مستوي التعاون الرياضي بين ايران والعراق يرسخ العلاقات بين شعبيهما

طهران/ 17 كانون الثاني / يناير- إرنا – أعرب مساعد وزير الرياضة والشباب الايراني لشوون تنمية الرياضة البطولية والمحترفة خلال زيارته للعراق عن أمله في أن يسهم توطيد التعاون الرياضي بين بغداد وطهران في رفع مستوي العلاقات بين الشعبين الجارين.

وقد وصل محمد رضا داورزني أمس الثلاثاء الي العراق علي راس وفد رياضي بهدف توسيع التعاون الرياضي بين ايران والعراق في مجال إقامة معسكرات مشتركة وتبادل الطاقم التدريبي والمشاركة في دورات تنافسية ونقل علوم وخبرات إتحادات ايران الرياضية الناجحة.
كما زار محمد رضا داور زني اليوم عقيل الطريحي محافظ كربلاء وأجري معه حواراً أكد فيه الجانبان علي تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.
وأعرب داورزني خلال هذا اللقاء عن أمله في أن يؤدي هذا التقارب الرياضي الي تقارب اكثر بين شعبي البلدين وأن تزيد الإجتماعات الرياضية بين مسؤولي البلدين من إعتلاء الرياضة وتعزيزها في البلدين.
وأشار مساعد وزير الرياضة والشباب الايراني إلي مذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والعراق قبل سنتين والتي زا رعلي إثرها وفد عراقي ايران قبل 3 اسابيع لتفعيلها ومتابعة شؤونها حيث تقرر إقامة عدة إجتماعات بين اتحادات البلدين الرياضية.
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ورزش

وزارة الرياضة والشباب الايرانية

محمد رضا داور زني

ايران و العراق

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رفع مستوي التعاون الرياضي بين ايران والعراق يرسخ العلاقات بين شعبيهما

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