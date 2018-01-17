قاسمي: برنامج ايران الصاروخي غير قابل للتفاوض بتاتا

و جاءت تصريحات قاسمي هذه اليوم الاربعاء بعد ما كانت صحيفة فايننشال تايمز زعمت قبل ايام ان ايران وافقت خلال الاجتماع الاخير في بروكسل علي اجراء مفاوضات مكثفة وجادة بشأن برنامجها الصاروخي و كذلك القضايا الاقليمية.

وقد نفي قاسمي مزاعم هذه الصحيفة بشدة وقال ان الجميع يعلم ان ايران لن تقبل التفاوض بشأن برنامجها الدفاعي الصاروخي.

وتابع قائلا انه لم يطرأ أي تغير في موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال كما انها لا تعير اهمية للتهديدات واثارة الاجواء حول برنامجها الصاروخي و كذلك مواقف امريكا وباقي الاطراف تجاه هذا البرنامج.

واضاف انه وكما تم اعلانه مرارا فان هذا البرنامج ذو طابع دفاعي وردعي وليس موجها ضد اي بلد فان لذلك طرح هذه المزاعم الواهية لا يوثرعلي مواقف ايران المبدئية.

وشدد بالقول ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية و سياساتها الدفاعية سيما برنامجها الصاروخي.

ووصف سياسة ايران في المنطقة بأنها بناءة و تعتمد علي إرساء الامن والاستقرار و كذلك تعزيز السلام و الامن علي الصعيدين الاقليمي والدولي.

واضاف ان المتطرفين و الحاقدين إذا كانوا عاجزين عن احلال الامن و الاستقرار في المنطقة، فانه من غير المسموح لهم أن يتجاهلوا دور ايران في مكافحة الارهاب والتدهور الامني و ما دفعته من اثمان باهظه في هذا المجال كما انه غير مسموح لهم أن يثيروا الفوضي و ينشروا الارهاب في المنطقة.

انتهي**1110 ** 1718

