لاريجاني: هنالك أعداء مشتركون لايران وباكستان

وأشاد لاريجاني خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رضا رباني بالكلمات التي القاها رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في الموتمر والتي تطرقت الي المستجدات الأخيرة.

وأضاف لاريجاني: إنه بيننا وبينكم أعداء مشتركون وهي قضية تفرض علينا توطيد وتعزيز العلاقات فيما بيننا فلا ننسي أنّ الأمريكان يسعون لزعزعة الاستقرار بالمنطقة وإنّ الإرهاب بات يطال كل مكان.

واشار رئيس البرلمان الايراني إلي إنخداع بعض الدول الاقليمية وقال: إنه يتعين علي ايران وباكستان إجراء تعاون ثنائي أكثر من ذي قبل رغم وجود دلالات علي هذا التطور خاصاً بذلك ضرورة رفع مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين مطالباً باكستان بإزالة العقبات التي تحول دون هذا التعاون الاقتصادي.

هذا وقال رضا رباني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني انه يزور ايران للمره الثانيه خلال ال6 أشهر المنصرمة وهذا ما يدل علي قوة وصلابة العلاقات بين الشعبين والحكومتين.

وانتقد رباني جعل أمريكا باكستان درعاً واقياً لها بسبب هزائمها الأخيرة في المنطقة وقال: لقد دفعنا الكثير من الاثمان خلال طينا هذا المسار وها قد أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لنا بسبب موقفنا في الامم المتحدة في التنديد بقرار نقل السفارة الاميركية إلي القدس.

إنتهي** ع ج** 1718

