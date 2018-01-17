مفوضية الانتخابات العراقية تصادق علي 27 تحالفا تضم 143 حزبا

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان له ، ان 'مجلس المفوضين صادق علي طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس' .

وأضاف، ان 'عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفا انتخابيا وان عدد الاحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ 143 حزبا سياسيا' .

وتابع 'أما الاحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بامكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد' .

ودعا البدران 'الاحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين الي المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4/1/2018 وتنتهي في 10/2/2018' .

يذكر ان مفوضية الانتخابات حددت الخميس الماضي آخر يوم لتسليم طلبات التحالفات الانتخابية .

وستقام الانتخابات العراقية التي من المقرر اجرائها في 15 آيار / مايو المقبل ستقام في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد المحافظات العراقية وان عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت والمشاركة في هذه الانتخابات يبلغ 24 مليون نسمة من مجموع العدد السكاني للعراق والذي يبلغ 36 مليون نسمة .

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