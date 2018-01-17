ردا علي مزاعم صحيفة فايننشال تايمز

مصدر مسؤول ينفي مزاعم فايننشال تايمز حول برنامج ايران الصاروخي

طهران/17كانون الثاني/يناير/ارنا- نفي مصدر مطلع ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز حول اجراء مفاوضات بين ايران والاتحاد الاوربي في بروكسل بشأن برنامج ايران الصاورخي، مؤكدا ان الخبر لا اساس له من الصحة بتاتا.

و في حديث مع ارنا، اكد المصدر اليوم الاربعاء اننا أكدنا مرارا بانه لا يمكن التفاوض حول برنامج ايران الصاروخي.
وكانت صحيفه فايننشال تايمز اشارت مؤخرا، إلي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاسبوع الماضي مع نظرائه من المانيا وفرنسا وبريطانيا الي جانب منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني، وزعمت بان ايران قبلت خلال اللقاء اجراء مفاوضات مكثفة و جادة مع اوروبا بشأن برنامجها الصاروخي و انشطتها الاقليمية.
كما زعمت الصحيفة ان وزير الخارجية الالماني زيغمار غابريل ابلغ امريكا الاتفاق بشأن هذا الموضوع.
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مصدر مسؤول ينفي مزاعم فايننشال تايمز حول برنامج ايران الصاروخي

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