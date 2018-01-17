مصدر مسؤول ينفي مزاعم فايننشال تايمز حول برنامج ايران الصاروخي

و في حديث مع ارنا، اكد المصدر اليوم الاربعاء اننا أكدنا مرارا بانه لا يمكن التفاوض حول برنامج ايران الصاروخي.

وكانت صحيفه فايننشال تايمز اشارت مؤخرا، إلي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاسبوع الماضي مع نظرائه من المانيا وفرنسا وبريطانيا الي جانب منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني، وزعمت بان ايران قبلت خلال اللقاء اجراء مفاوضات مكثفة و جادة مع اوروبا بشأن برنامجها الصاروخي و انشطتها الاقليمية.

كما زعمت الصحيفة ان وزير الخارجية الالماني زيغمار غابريل ابلغ امريكا الاتفاق بشأن هذا الموضوع.

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