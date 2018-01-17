جامعة ايغدير التركية مستعده لانشاء قسم الادب الفارسي

واشار'حقي الما' رئيس جامعة ايغدير التركية خلال لقائه قائم مقام مدينة ماكو(شمال غرب) الي مدي تاثير الاساتذة الايرانيين في رفع المستوي العلمي والثقافي للجامعات الايرانية والتركية وقال : ان الشعب التركي تربطه مع الشعب الايراني علاقات ثقافية متينة مما يؤدي الي تطوير العلاقات في هذا المجال.

واعلن استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال قائلا ان التعاون الثقافي مفيد لتطوير العلاقات بين شرق تركيا وشمال غرب ايران وفي هذا المجال يمكن عقد مؤتمر ولقاءات مشتركة بين جامعات البلدين.

كما اعلن رئيس جامعة ازاد الاسلامية في ماكو الايرانية استعداد الجامعة للتعاون المشترك مع جامعة ايغدير التركية في جميع المجالات العلمية والثقافية.

انتهي**م م** 1718

