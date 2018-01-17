الصين تدعم الاتفاق النووي

وأكد «لوكانغ» المتحدث بإسم الخارجية الصيني ان بلاده اعلنت مرارا موقفها تجاه الاتفاق النووي خلال الايام الاخيرة معلنا بذلك ان ايران وباقي الاطراف المعنية بالاتفاق النووي بما فيها الصين اعلنت موقفها تجاه الاتفاق ودعت واشنطن الي الالتزام به .

وتابع بالقول إن بكين تعتبر الاتفاق النووي، اتفاقا دوليا مهما للغاية كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصدرت العديد من التقارير اكدت فيها التزام ايران بالاتفاق .

وفيما وصف الاتفاق النووي بانه انجاز قيم يحظي بدعم المجتمع الدولي دعا كافة الاطر اف الي تنفيذه.

واضاف اذا كانت هناك خلافات حول الاتفاق النووي يجب معالجتها من خلال سبل مناسبة والمهم هو أن تعتزم جميع الاطراف المعنية علي تنفيذه بشكل كامل.

هذا وقد دعا وزير الخارجية الصيني «فانغ يي»، امريكا إلي إحترام الإتفاق النووي والقيام بتنفيذه كباقي الاطراف المعنية به.

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