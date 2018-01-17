برئاسة علي لاريجاني:

اعمال اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاسلاميه

طهران 17 كانون الثاني/ يناير – إرنا – بدأ المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اعمال يومه الثاني برئاسة علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري الاسلامي.

وسيُلقي في اليوم الثاني من هذا المؤتمرعدد من رؤساء ونواب رؤساء البرلمانات كلماتهم حول آخر المستجدات في العالم الاسلامي.
يذكر أنّ المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بدأ أعماله يوم السبت من الاسبوع الجاري في طهران وضم عدة لجان ومجموعات منها لجنة فلسطين الدائمة وإجتماع مستشاري الاُمناء العامين أعضاء البرلمانات والإجتماع الاستشاري للمجموعة العربية واللجنة التخصصية للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة حقوق الانسان والمرأة وشؤون الاسرة واللجنة الدائمة للشؤون القانونية والثقافية و الحوار بين الحضارات والمذاهب واللجنة الدائمة التخصصية للشؤون الاقتصادية والبيئة.
هذا وتمت المصادقة المبدئية علي 55 قراراً قبل افتتاح المؤتمرعبر لجان تنفيذية وتخصصية في مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وكذلك قضية المرأة وحقوق الانسان وستتم دراستها والمصادقة النهائية عليها يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور رؤساء البرلمانات.
وسيختم المؤتمرأعماله مساء اليوم الأربعاء بإصدار بيان ختامي.
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المؤتمر الثالث عشر لرؤساء البرلمانات

اعمال اليوم الثاني

طهران

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اعمال اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاسلاميه

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