انقاذ زورق تابع لخفر السواحل الايرانية من الغرق

وفي تصرح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الثلاثاء، قال العقيد علي اصغر خرم روي، ان الزورق المذكور وبسبب تدفق المياه لقسم المحرك فيه وهو من الحوادث البحرية الاعتيادية، قد فقد توازنه ، الا انه تم انقاذه من الغرق في ظل الاجراء المناسب الذي اتخذته ادارة الموانئ ومؤسسة الملاحة البحرية وسائر الاجهزة المعنية.

واضاف، ان هذا الزورق وخلافا للمزاعم المطروحة لم يحدث اي اصطدام بينه وبين زوارق او اشياء اخري وان ملاحيه الاربعة هم الان في اتم الصحة والسلامة ولم يلحق بهم اي اذي.

واوضح قائد قوات خفر السواحل في هرمزكان بان الضرر الذي لحق بالزورق بسيط وسيدخل الخدمة مجددا بعد تصليحه ومعالجة الخلل فيه قريبا.

وجاء تصريح قائد قوات خفر السواحل في هرمزكان، اثر شائعة سرت مساء الثلاثاء، ادعي فيها بان زورقا قد غرق اثر اصطدامه بزروق غارق من قبل.

انتهي ** 2342

