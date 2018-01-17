السفيرة الهولندية بطهران تلتقي مساعد وزير الصناعة الايراني

طهران / 17 كانون الثاني / يناير/ارنا-
اكدت السفير الهولندية في طهران سوزانا ترستال بان الشركات الهولندية يجب ان تتعرف علي قوانين وهيكليات الملكية في ايران وفقا للمقررات القانونية ولكن من المحتمل ان تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

وقالت ترستال خلال لقائها مساعد زير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية منصور معظمي ، في طهران الثلاثاء، اننا نقيم الان بهذا الصدد محادثات مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الايراني الا اننا نطلب الدعم لتسهيل هذا الامر.
اضافت، اننا نشجع الشركات الهولندية علي التعاون مع ايران الا ان الحصول علي المعلومات اللازمة من قبل بعض الشركات الراغبة بالتعاون يكون امرا صعبا جدا في بعض الاحيان.
واعلنت استعداد هولندا في حال الاتفاق مع 'ايدرو' بان تضع امكانياتها في التدريب تحت تصرف الشركات الايرانية.
من جانبه قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، انه خلال فترة الحظر كان الاتصال مع الشركات والمصارف امرا صعبا الا انه وبعد الغاء الحظر توفرت اجواء ايجابية ونحن نقوم الان باجراء محادثات.
واشار رئيس الهيئة التنفيذية لشركة 'ايدرو' الي انشطة المنظمة في مجالات النفط والغاز والتنقيب وقال، لقد حصلنا من وزارة النفط علي ترخيص للتنقيب في حقل نفطي ولنا امكانية المشاركة والاستثمار للتنقيب والاستخراج.
واكد مدير شؤون العلاقات الدولية في شركة 'ايدرو' بانه ومع ايجاد خط اعتماد بين ايران وهولندا، يمكن دعم تطوير العلاقات الصناعية بين البلدين عمليا.
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السفيرة الهولندية بطهران تلتقي مساعد وزير الصناعة الايراني

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