سفير الصين بالامم المتحدة: موقفنا تجاه الاتفاق النووي شفاف ونحن ندعمه

نيويورك / 17 كانون الثاني /يناير /ارنا-
اعتبر سفير الصين في منظمة الامم المتحدة 'وو هاي تاو' موقف بلاده تجاه الاتفاق النووي بانه شفاف، مؤكدا القول اننا ندعم هذا الاتفاق الدولي.

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الثلاثاء قال السفير الصيني، لقد اتخذنا الموقف مرارا في مجلس الامن تجاه الاتفاق النووي ومن الواضح تماما ان الصين تدعم هذا الاتفاق.
واعرب مندوب الصين في الامم المتحدة عن عدم اطلاعه علي قرار الخزانة الاميركية في فرض الحظر علي اثنين من الرعايا الصينيين بسبب التعاون مع ايران، موضحا بانه سيرد علي السؤال في حال تلقي معلومات اضافية.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد وضعت اخيرا في لائحة حظرها ضد ايران 14 شخصا حقيقيا واعتباريا ضد لائحة حظرها من ضمنهم اثنين من الرعايا الصينيين.
يذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت لغاية الان 9 مرات التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق النووي.
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سفير الصين بالامم المتحدة: موقفنا تجاه الاتفاق النووي شفاف ونحن ندعمه

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