الخطة التنموية الايرانية تتضمن استقطاب 20 مليون سائح اجنبي

وقال مؤنسان في تصريح لمراسل 'ارنا' في العاصمة الاسبانية مدريد الثلاثاء علي هامش المعرض الدولي الـ 38 للسياحة 'فيتور'، اننا نعتزم خلال اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين السياحيين وشركات السياحة العمل علي تعزيز التعاون وزيادة عدد السياح الاجانب الي ايران.

واوضح بان هدف ايران هو زيادة استقطاب السياح من الدول الاوروبية والصين وتركيا والدول الجارة والاسلامية.

واعتبر معرض 'فيتور' بانه من المعارض السياحية الرئيسية والمهمة في العالم حيث تشارك فيه اكثر من 10 الاف شركة من اكثر من 165 دولة.

وحققت اسبانيا افضل رقم في تاريخها في استقطاب السياح وهو 82 مليون سائح خلال العام 2017 وبلغت عائداتها منها 87 مليار يورو وتخطت اميركا من حيث عدد السياح والعوائد لتحل في المرتبة الثانية عالميا للمرة الاولي.

انتهي ** 2342

