صاروخ باليستي يمني قصير المدي يدك مطار جيزان السعودي الإقليمي

وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية لـ 'المسيرة نت' أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفة بدقة.

فيما تناقل سكان مدينة جيزان علي مواقع التواصل سماعهم دوي انفجار عنيف إثر وصول الصاروخ الباليستي إلي مطار جيزان الإقليمي.

يذكر أن هذا الصاروخ هو ثالث صاروخ باليستي تطلقه القوة الصاروخية اليمنية في العام الجديد علي أهداف سعودية، حيث استهدفت في الـ 11 من يناير الجاري معسكر القوات الخاصة السعودي في نجران بصاروخ باليستي من نوع 'قاهرM2'، فيما استهدفت في الـ5 من يناير معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدي.

انتهي ** 2342

