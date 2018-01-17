صاروخ باليستي يمني قصير المدي يدك مطار جيزان السعودي الإقليمي

طهران / 17 كانون الثاني / يناير /ارنا-
أطلقت القوة الصاروخية اليمنية مساء الثلاثاء صاروخاً باليستياً قصير المدي علي مطار جيزان الإقليمي جنوب السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية لـ 'المسيرة نت' أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفة بدقة.
فيما تناقل سكان مدينة جيزان علي مواقع التواصل سماعهم دوي انفجار عنيف إثر وصول الصاروخ الباليستي إلي مطار جيزان الإقليمي.
يذكر أن هذا الصاروخ هو ثالث صاروخ باليستي تطلقه القوة الصاروخية اليمنية في العام الجديد علي أهداف سعودية، حيث استهدفت في الـ 11 من يناير الجاري معسكر القوات الخاصة السعودي في نجران بصاروخ باليستي من نوع 'قاهرM2'، فيما استهدفت في الـ5 من يناير معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدي.
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صاروخ باليستي يمني قصير المدي يدك مطار جيزان السعودي الإقليمي

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