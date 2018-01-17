خبراء إيران وأفغانستان يدرسون التطورات الناجمة عن هزيمة داعش

كابل/16 كانون الثاني/يناير/إرنا- تدارست مجموعتا الخبراء من مركز الأبحاث الستراتيجية بالخارجية الأفغانية ومكتب الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية خلال إجتماع استمر ليومين في العاصمة الأفغانية كابل، التطورات الأمنية في المنطقة بما فيها هزيمة داعش وآثار ودور هذه التطورات علي العلاقات الثنائية.

وأضاف رئيس مركز الأبحاث الستراتيجية بالخارجية الأفغانية 'فرامرز تمنا' اليوم الثلاثاء خلال حوار حصري مع إرنا، انه في تتمة الجلسات السنوية ونظرا للتطورات الإقليمية واسعة النطاق كهزيمة داعش في سوريا والعراق، تبادل خبراء البلدين وجهات نظرهم حول تحليل الظروف الراهنة.
وقال، ان الخبراء الإيرانيين والأفغان تبادلوا الآراء حول توقع الخطوة المستقبلية لعناصر داعش الفاشلة ومحاولتهم في تكوين بؤرة جديدة في بلد جديد وآثارها المحتملة علي إيران وأفغانستان.
وحسب تمنا، التطورات الأخري في المنطقة تشمل العلاقات الأميركية-الباكستانية، وعلاقات الإستثمارات الجديدة للصين في باكستان والنفوذ الآخذ بالتوسع لروسيا بين بلدان المنطقة التي تمت دراستها بصورة علمية وأكاديمية خلال هذه الجلسات.
وأوضح، ان إقامة الإجتماعات المشتركة بين مركز الدراسات الستراتيجية لوزارتي الخارجية الأفغانية والإيرانية جاءت في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الوزارتين عام 2016.
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خبراء إيران وأفغانستان يدرسون التطورات الناجمة عن هزيمة داعش

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