الصين: نرحب بمشاركة ايران في دراسة حادث ناقلة النفط

بكين/16كانون الثاني/يناير- ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ ان الصين ترحب بمشاركة ممثلي ايران في دراسة حادث ناقلة النفط 'سانتشي' مضيفا ان بكين ترغب في تقديم تسهيلات لازمة للاسر الكريمة لضحايا هذا الحادث من اجل الحصول علي تاشيرة الدخول الي الصين.

واضاف لوكانغ اليوم الثلاثاء في موتمر صحفي في بكين ان الصين اعطت اهمية بالغة لتقديم الاغاثة لناقلة النفط وقدمت اقصي مساعداتها الي ايران بهذا الشان.
وتابع ان الصين ارسلت تسع سفن الي محل الحادث لتقديم الاغاثة كما زادت عدد هذه السفن الي اكثر من 13 سفينة في الايام اللاحقة.
وصرح ان بكين طلبت من سفن كوريا الجنوبية واليابان المشاركة في عمليات الاغاثة وان شانغهاي وجيانغسو ارسلتا جميع كوادرهما الاغاثية الي محل الحادث.
وانتقد بعض التصريحات التي تشير الي عدم بذل الصين جهودا لازمة لاحتواء حريق ناقلة النفط وقال ان هذه التصريحات ليست صحيحة ويجب ان لايتم ادانة احد في هذا المجال قبل انجاز التحقيقات والتحريات الدقيقة.
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الصين: نرحب بمشاركة ايران في دراسة حادث ناقلة النفط

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