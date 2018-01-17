لتقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرا دقيقا عن حادث ناقلة النفط سانتشي

وأضاف 'سيد حسين نقوي حسيني' اليوم الثلاثاء خلال إجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ان ناقلة النفط سانتشي كانت إحدي ناقلات النفط الأكثر تطورا في العالم وتم ختم صندوقها الأسود بالأختام بحضور كل من ممثلي إيران والصين واليابان وبنما وهو في المتناول وان القول بان الصينيين لم يكونوا راغبين في إطفاء الحريق محض كذب لأن الصين كانت قد أعدت كافة لجانها الخاصة بالأزمات وأرسلتهم الي مكان الحادث لكنه تعذر إحتواء الحريق بسبب وسعة نطاقه.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الي الإضطرابات الأخيرة في بعض المدن الإيرانية وقال، انه تم تقديم تقرير تفصيلي عن إستغلال البلدان المعادية وعلي رأسها أميركا وزمرة المنافقين وأنصار الملكية وسائر الجماعات المعادية للثورة للفضاء المجازي في سبيل إحتدام الأزمة والإضطرابات في البلاد.

واستمر في ذات السياق، انه تم إلقاء القبض علي أقل من 200 شخص في العاصمة طهران وتم إطلاق سراح معظمهم في الساعات الأولي أو الأيام الأولي من إعتقالهم وكان سبب مشاركة غالبيتهم في هذه التحركات هو الإحتجاج علي القضايا الإقتصادية من دون أن تشوب نواياهم أغراض سياسية.

إنتهي**أ م د** 1837

