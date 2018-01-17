شركة 'شستا' القابضة جاهزة للدخول الي السوق العماني

طهران/16كانون الثاني/يناير- اعلن مدير عام شركة 'شستا' الاستثمارية القابضة التابعة لموسسه الضمان الاجتماعي الايرانية (شستا) مرتضي لطفي ان هذه الشركة جاهزة لاجراء التعاون الجاد والدخول الي سوق سلطنة عمان في مجال مشاريع انتاج الادوية والاسمنت والاعمار.

وقال مرتضي لطفي اليوم الثلاثاء خلال لقائه السفير الايراني في سلطنة عمان محمدرضا نوري شاهرودي ان هناك فرصا وسبلا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ومسقط بصورة شاملة مضيفا اننا نعير اولوية واهمية بالغة لسلطنة عمان في مجال التعاون المشترك وتصدير السلع ومنتجات الشركات التابعة لشركة شستا القابضة.
واضاف انه من الضروري ان يعمل الطرفان الايراني والعماني علي توفير التحضيرات والتمهيدات اللازمة في شتي المجالات خاصة وصول الشركات التابعة لشركة شستا الي السوق العماني وكذلك تواجد المستثمرين العمانيين في ايران للاستثمار في مجال انتاج الاسمنت (شركات بهبهان وخاش وجابهار وخوزستان لانتاج الاسمنت) من خلال الاستثمار بنسبة 30 بالمئة مشيرا الي طاقات وامكانيات شركة شستا بما في ذلك انتاج الادوية وكذلك تنفيذ مشاريع اعمارية وبناء السدود في بعض الدول العربية.
ومن جانبه اشار السفير الايراني خلال اللقاء الي العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين ايران وسلطنة عمان وقال انه ليس هناك اي مشكلة مع سلطنة عمان من الناحية السياسية والعلاقات الثنائية الدولية والاقليمية منوها الي الوتيرة المتنامية للعلاقات الاقتصادية بما في ذلك من خلال 'بنك صحار' العماني الذي يرغب في مواصلة التعاون.
وتابع انه تم افتتاح حسابات مصرفية لشركات بارزة مثل شركة فولاذ مباركه وشركة فولاذ خوزستان وشركة 'ذوب آهن' الايرانية في سلطنة عمان واخذ التصاريح اللازمة لبيع سيارتين ايرانيتين في سوقها مشيرا الي امكانية تعزيز فرص النشاطات الاقتصادية في سلطنه عمان.
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اقتصاد

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العلاقات التجارية

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