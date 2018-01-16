خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الجزائري؛

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

طهران / 16 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، وفي لقائه اليوم الثلاثاء رئيس البرلمان الجزائري 'السعيد بوحجة'، قال انه ينبغي علي البلدين ان يبذلا الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه روحاني الي اهمية التعاون الاقتصادي وتمتين اواصر الشراكة بين ايران والجزائر بما يشمل التعاون الثنائي في مجال الغاز داخل منظمة اوبك؛ مؤكدا علي استعداد الجمهورية الاسلامية لتطوير علاقاتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتبادل التكنولوجيا الحديثة مع الجزائر.
واردف، ان ايران والجزائر لديهما مواقف ورؤي متقاربة ومشتركة حيال القضايا الاقليمية والدولية؛ مبينا ان العالم الاسلامي يواجه اليوم الكثير من المشاكل والمعضلات بما يستدعي دأب البلدين علي تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في تسوية القضايا الاقليمية والعالم الاسلامي.
وفي السياق نفسه، اكد رئيس الجمهورية علي استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني ومكافحة الارهاب في المنطقة، ودعم الحلول الكفيلة بتسوية المشاكل في بعض الدول الاسلامية مثل اليمن الذي يتعرض شعبه للحرب ويعاني من الامراض العديدة.
وشدد روحاني علي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمل رغبة كبيرة في تعزيز اواصر التعاون بمختلف المجالات العلمية والثقافية والتجارية والاقتصادية والسياسية مع الجزائر؛ منوها الي ان تمتين العلاقات البرلمانية بين طهران والجزائر يضطلع بدور ايجابي في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق الاهداف المشتركة بين البلدين.
الي ذلك، اعرب رئيس برلمان الجزائر عن مواساته للحكومة والشعب الايرانيين برحيل عدد من البحارة الذين قضوا في حادث ناقلة النفط 'سانتشي'؛ واصفا العلاقات بين ايران والجزائر بالايجابية والمتنامية.
ودعا بوحجة الي بذل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي والتسريع في وتيرة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين؛ مؤكدا ان تنمية العلاقات والتعاون المشترك سيمكن البلدين من التصدي بوجه مخططات الاعداء.
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روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

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