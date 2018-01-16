رئيس البرلمان القطري:

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

طهران/16 كانون الثاني/يناير/إرنا- في معرض إنتقاده للإنقسام والشتات والحرب الموجودة بين المسلمين، أكد رئيس البرلمان القطري 'أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود'، انه علي البلدان الإسلامية أن تتحد دفاعا عن الشعب الفلسطيني وفي التعبير عن مواقفها تجاه القدس الشريف.

وشكر رئيس البرلمان القطري في كلمته امام موتمر البرلمانات الاسلاميه المنعقد في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحسن إستضافتها للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر إتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كما عبر عن مواساته للشعب الإيراني لرحيل البحارة الإيرانيين في حادث ناقلة النفط سانتشي.
كما أشار الي التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي وقال، انه 'مع شديد الأسف، أقل الشعوب مكانة يسمحون لأنفسهم بأن يستهينوا بمقدسات البلدان الإسلامية كما نري ما يجري في فلسطين وميانمار'.
وأضاف، انه مع الرغم من اننا (البلدان الإسلامية) أقوياء لكننا مع الأسف قد شغلنا أنفسنا بالحروب فيما بيننا وتوجيه الإتهامات الي بعضنا البعض بحيث سمحنا للأعداء باستغلال الفرقة الموجودة بيننا.
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لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

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