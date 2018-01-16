ميشال عون:

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

بيروت/16كانون الثاني/يناير/ارنا- قال الرئيس اللبناني ميشال عون 'ان من حق كل دولة أن تقرر مقار سفاراتها في العالم وفقا للقانون الدولي وبعد اتفاق الدولتين، ولكن اختيار القدس تحديدا من الرئيس ترامب بكل ما تحمل من إرث ديني وبكل ما لها من خصوصية وما تشكل من إشكالية منذ احتلال فلسطين يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار استعارا في الشرق.'

و اضاف عون اليوم الثلاثاء خلال استقباله اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان بان “السلام، قبل أن يكون اتفاقات علي الورق هو شعور داخلي، هو حالة يعيشها المجتمع ويمارسها، والتاريخ يشهد علي أن كل اتفاقيات السلام التي فرضتها الحكومات علي شعوبها من غير قناعة ومن غير قبول داخلي لم توصل أبدا الي السلام الحقيقي، سلام الشعوب”، متسائلا “هل المطلوب شحن النفوس وإشعالها بنار الظلم والحقد لتصبح فريسة سهلة للأفكار المتطرفة وصيدا للتنظيمات الإرهابية؟”.
وشدد علي “ان السلام لن يكون ما لم تبحث جديا مشاكل هذه المنطقة من منطلق العدالة لا القوة، وعبر الاعتراف بالحقوق لا الاعتداء عليها”.
وقال: “ان الحاجة الي معالجة مشكلة النازحين قد باتت أكثر من ملحة في لبنان لأنها تضغط بكل ثقلها ومن النواحي كافة، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فحتي قداسة الحبر الأعظم دعا حكام الدول التي تستقبل اللاجئين الي احترام الحدود التي يرسمها الصالح العام”.
و اضاف: “انتصر لبنان علي أشد المنظمات الإرهابية إجراما ووحشية، وتمكن جيشنا الباسل من طردها من الأراضي اللبنانية، بعد أن استطاع هو وسائر القوي الأمنية الأخري من إبعاد خطرها عن الداخل ومنعها من تنفيذ مخططاتها الدموية”.
واكد “ان الحكومة التي ضمت كل الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرساء وتأمين الإستقرار حتي لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحيانا، إلا أنها تبقي تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديمقراطية”.
وقال: “لا شك في أن إنجاز قانون انتخابات وبعد جهود مضنية، يقوم علي النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل، وأؤكد حرصي علي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
انتهي**2054 ** 1718



برچسب ها

سياسي

ميشال عون

لبنان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

معظم المشاهدات

إنطلاق مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران

إنطلاق مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

بمشاركة وفود برلمانية من 44 بلدا؛

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ايران لن تسكت علي الحظر الامريكي الاخير

رئيس السلطة القضائية :

ايران لن تسكت علي الحظر الامريكي الاخير

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

أحدث الأخبار

عضو الوفد اللبناني: استضافة طهران لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية تدل علي فشل سياسة الضغط علي ايران

في حديث خاص مع 'ارنا'

عضو الوفد اللبناني: استضافة طهران لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية تدل علي فشل سياسة الضغط علي ايران

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الجزائري؛

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

العميد سلامي: نطاق التطبيق والعمل داخل القوات المسلحة يتطلب مساحة تخطيطية أكثر تعقيداً

العميد سلامي: نطاق التطبيق والعمل داخل القوات المسلحة يتطلب مساحة تخطيطية أكثر تعقيداً

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

رئيس البرلمان القطري:

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

ميشال عون:

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

موضوعات مرتبط