قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

و اضاف عون اليوم الثلاثاء خلال استقباله اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان بان “السلام، قبل أن يكون اتفاقات علي الورق هو شعور داخلي، هو حالة يعيشها المجتمع ويمارسها، والتاريخ يشهد علي أن كل اتفاقيات السلام التي فرضتها الحكومات علي شعوبها من غير قناعة ومن غير قبول داخلي لم توصل أبدا الي السلام الحقيقي، سلام الشعوب”، متسائلا “هل المطلوب شحن النفوس وإشعالها بنار الظلم والحقد لتصبح فريسة سهلة للأفكار المتطرفة وصيدا للتنظيمات الإرهابية؟”.

وشدد علي “ان السلام لن يكون ما لم تبحث جديا مشاكل هذه المنطقة من منطلق العدالة لا القوة، وعبر الاعتراف بالحقوق لا الاعتداء عليها”.

وقال: “ان الحاجة الي معالجة مشكلة النازحين قد باتت أكثر من ملحة في لبنان لأنها تضغط بكل ثقلها ومن النواحي كافة، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فحتي قداسة الحبر الأعظم دعا حكام الدول التي تستقبل اللاجئين الي احترام الحدود التي يرسمها الصالح العام”.

و اضاف: “انتصر لبنان علي أشد المنظمات الإرهابية إجراما ووحشية، وتمكن جيشنا الباسل من طردها من الأراضي اللبنانية، بعد أن استطاع هو وسائر القوي الأمنية الأخري من إبعاد خطرها عن الداخل ومنعها من تنفيذ مخططاتها الدموية”.

واكد “ان الحكومة التي ضمت كل الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرساء وتأمين الإستقرار حتي لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحيانا، إلا أنها تبقي تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديمقراطية”.

وقال: “لا شك في أن إنجاز قانون انتخابات وبعد جهود مضنية، يقوم علي النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل، وأؤكد حرصي علي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

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