رئيس برلمان غينيا بيساو

المشروع الامريكي حول اعادة النظر في الاتفاق النووي غير مقبول

طهران/16 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- دافع 'سيبريانو كاساما' رئيس برلمان غينيا بيساوعن الاتفاق النووي بين ايران والدول الست وقال: المشروع الامريكي حول اعادة النظر في الاتفاق النووي غير مقبول من جانبنا.

وقال 'سيبريانو كاساما' في كلمة ألقاها امام المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: نحن نساند الاتفاق النووي بين ايران والدول الست ونعارض المشروع الامريكي لاعادة النظر فيه.
واضاف نحن نساند تقدم وتطور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات وان خططها التنموية هي نموذج بالنسبة لنا و نستفيد منها في بلدنا.
واشار الي العقوبات الظالمة المفروضة علي ايران وقال نحن ضدها ونطالب برفعها وبشكل كامل ونطلب من الجميع الدفاع عن حقوق ايران.
وقال ايضا ان المجتمع الدولي سيحصل علي الكثير في حال تعاونه مع ايران ونحن نتابع اهدافها ويجب علي اتحاد برلمات الدول الاسلامية الدفاع عن قراراتها لان لها مكانة مؤثرة في العالم.
وحول ماقاله ترامب عن افريقيا قال 'سيبريانو كاساما' صعقت من الكلام الذي قاله وندينه ونؤكد علي التنوع الثقافي بين الشعوب ونعتبره مبدا يجب اتباعه.
وبين انه و لتحقيق السلام يجب علي منظمة التعاون الاسلامي وكما في السابق ان تقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن.
وفي جانب اخر من كلمته اشار الي القضية الفلسطينية وقرار امريكا نقل سفارتها الي القدس الشريف وقال ان هذا القرار يخالف المقررات الدولية ويجب علي المؤتمر وضعه علي جدول اعماله حيث ان جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ضد القرار الامريكي وتعتبره مغايرا للقرارات الدولية ويجب عليها ان تتخذ خطوات عملية لمواجهته.
وطالب بتشكيل دولة فلسطينة عاصمتها القدس الشريف والتضامن مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
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المشروع الامريكي حول اعادة النظر في الاتفاق النووي غير مقبول

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