الهند والكيان الصهيوني يناقشان تسيير رحلات مباشرة عبر اجواء السعودية

القدس المحتلة/ 16 كانون الثاني/ يناير/ ارنا-كشفت صحيفة 'يديعوت احرونوت' ان زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للهند أدت إلي توقيع اتفاقيات في شتي المواضيع، بما في ذلك الطاقة والسينما والسيبر اضافة الي أن الجانبين يناقشان امكانية قيام الطائرات الهندية بتنظيم رحلات مباشرة بين مطار بن غوريون بفلسطين المحتلة ومطار دلهي، عبر الأجواء السعودية، ذهابا وايابا.

واضافت ان الهند ترغب بالطيران مباشرة عبر أجواء المملكة العربية السعودية لتقصير وقت الرحلة وتوفير تكاليف الوقود.
وتضيف الصحيفة :'إذا ما قامت الطائرات الهندية بالتحليق الي اسرائيل عبر اجواء المملكة العربية السعودية، فسيكون ذلك خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تشكل نوعا من التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وكانت شركه الطيران الهندية 'اير انديا' قد نظمت رحلات الي الكيان الصهيوني قبل حوالي 20 سنة، لكنها اوقفتها بسبب عدم الجدوي المالية.
وتقوم شركة واحدة اليوم بتفعيل رحلات بين الكيان الصهيوني والهند، هي شركة 'ال عال' التي تطير الي مومباي عبر منطقة العربة، ومنها عبر البحر الأحمر جنوب اليمن، ثم تتوجه شرقا الي الهند. ويستغرق السفر حوالي ثماني ساعات.
انتهي**387** 1718



برچسب ها

سياسي

الهند

الكيان الصهيوني

السعودية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الهند والكيان الصهيوني يناقشان تسيير رحلات مباشرة عبر اجواء السعودية

معظم المشاهدات

إنطلاق مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران

إنطلاق مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

بمشاركة وفود برلمانية من 44 بلدا؛

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ايران لن تسكت علي الحظر الامريكي الاخير

رئيس السلطة القضائية :

ايران لن تسكت علي الحظر الامريكي الاخير

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

أحدث الأخبار

عضو الوفد اللبناني: استضافة طهران لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية تدل علي فشل سياسة الضغط علي ايران

في حديث خاص مع 'ارنا'

عضو الوفد اللبناني: استضافة طهران لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية تدل علي فشل سياسة الضغط علي ايران

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الجزائري؛

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

العميد سلامي: نطاق التطبيق والعمل داخل القوات المسلحة يتطلب مساحة تخطيطية أكثر تعقيداً

العميد سلامي: نطاق التطبيق والعمل داخل القوات المسلحة يتطلب مساحة تخطيطية أكثر تعقيداً

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

رئيس البرلمان القطري:

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

ميشال عون:

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

موضوعات مرتبط