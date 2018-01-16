الهند والكيان الصهيوني يناقشان تسيير رحلات مباشرة عبر اجواء السعودية

واضافت ان الهند ترغب بالطيران مباشرة عبر أجواء المملكة العربية السعودية لتقصير وقت الرحلة وتوفير تكاليف الوقود.

وتضيف الصحيفة :'إذا ما قامت الطائرات الهندية بالتحليق الي اسرائيل عبر اجواء المملكة العربية السعودية، فسيكون ذلك خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تشكل نوعا من التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وكانت شركه الطيران الهندية 'اير انديا' قد نظمت رحلات الي الكيان الصهيوني قبل حوالي 20 سنة، لكنها اوقفتها بسبب عدم الجدوي المالية.

وتقوم شركة واحدة اليوم بتفعيل رحلات بين الكيان الصهيوني والهند، هي شركة 'ال عال' التي تطير الي مومباي عبر منطقة العربة، ومنها عبر البحر الأحمر جنوب اليمن، ثم تتوجه شرقا الي الهند. ويستغرق السفر حوالي ثماني ساعات.

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