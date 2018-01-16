الرئيس روحاني يؤكد علي ضرورة اجراء الحوار لتسوية الخلافات بين دول الجوار

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء خلال استقباله رئيس البرلمان القطري، «احمد بن عبدالله بن زايد آل محمود»، ان ايران و قطر كانتا ولازالتا ترتبطان بعلاقات طيبة و وقفتا جنبا الي جنب في مختلف الظروف .

وشدد بالقول ان ممارسة الضغوط علي قطر بأي شكل من الاشكال مرفوضة وإذا كانت هناك خلافات بين دول المنطقة سيما بين دول الجوار يجب تسويتها من خلال اجراء الحوار.

وتابع قائلا إن الارادة السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة علي توثيق التعاون و توطيد العلاقات الشاملة مع قطر معلنا بذلك استعداد ايران للتعاون معها في شتي المجالات و إنها لا تسمح بان يتعرض الشعب القطري المسلم للضغوط غير العادلة .

وتاكيدا علي عزم مسؤولي البلدين لتمتين العلاقات الثنائية دعا الي توظيف كافة الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه اشاد آل محمود خلال هذا اللقاء بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه قطر و ما قدمت لها من الدعم سيما عندما كانت تمر بظروف صعبة واعرب عن ارتياحه للعلاقات الودية بين قطر و ايران والقائمه علي مبدأ حسن الجوار .

واكد علي ضرورة تسوية المشاكل عبر الحوار و التفاهم و الصداقة واضاف ان قطر تقف بوجه المؤامرات بمزيد من الاقتدار و ذلك بدعم من اصدقائها سيما ايران.

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