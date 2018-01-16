الجيش الصهيوني يوسع خطة لتهويد الجنود غير اليهود

وقدرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' نقلا عن الجيش الصهيوني انه سيطرأ هذه السنة ارتفاع في عدد الجنود غير اليهود الذين سيعتنقون اليهودية.

وفي ضوء قرار تعزيز دورات التهود سيتم افتتاح 14 دورة بدلا من تسع دورات، والسماح بإجراء دورات تهود في قواعد عسكرية مفتوحة ونشر الدورات في مختلف المناطق لكي يتسني الوصول اليها بشكل اكبر.

وقالت الصحيفة انه لمنع تسرب الجنود من هذه الدورات، في ضوء البيانات التي اشارت الي تسرب نسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، قرر الجيش عدم تسريح الجنود المشاركين في الدورات خلال فترات العطلة.

وفي سبيل اقناع الجنود باعتناق اليهودية، قرر الجيش الزام كل الجنود غير اليهود علي الوصول الي لقاء يتم خلاله عرض مسالة التهود عليهم.

وقال مصدر عسكري للصحيفة ان 'الجنود ملزمون بالوصول الي اللقاء، لكنه لا يتم الزامهم علي سماع المحاضرات. نجبرهم علي الوصول ايضا خشية ان لا يحررهم الضباط لكي يصلوا الي الدورات'.

ووفقا لمعطيات الجيش فان حوالي 5000 جندي غير يهودي يخدمون في الجيش، وبين 2014 و2016 اعتنق في الحد المتوسط حوالي 850 جنديا الديانة اليهودية في اطار هذه الدورات، من بين 2500 -2600 مشارك في الدورات.

ولم يتم احصاء معطيات العام 2017، لأن غالبية الجنود الذين يشاركون في الدورات لم ينهوها بعد، ويسود التقدير في الجيش ان المعطيات النهائية ستشير الي ارتفاع في عدد الجنود الذين اعتنقوا اليهودية في العام الماضي.

وقال وزير الامن ليبرمان انه منذ تسلمه لمنصبه وهو يعزز ويمول هذه الدورات التي بدأت في العام 2001.

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