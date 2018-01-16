المجلس المركزي يكلف اللجنة التنفيذية تعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” حتي اعترافها بدولة فلسطين

وجاء في البيان الختامي للمجلس انه “كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف باسرائيل حتي اعترافها بدولة فلسطين علي حدود عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

وكان المجلس المركزي قرر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع الكيان الاسرائيلي، وهو أيضا جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا علي ورق.

وصوت 74 عضوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.

وكان المجلس المركزي اجتمع يومي الاحد والاثنين لبحث الرد علي ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”صفعة العصر” في اشارة الي جهود “السلام” التي يقودها ترامب.

وكرر عباس الاحد في كلمته امام المجلس المركزي رفضه للوساطة الاميركية، متهما الكيان الاسرائيلي ايضا بأنه “انهي” اتفاقات اوسلو التي وقعها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

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