رئيس البرلمان الباكستاني:

القدس الشريف للعالم الاسلامي وهي عاصمة فلسطين

طهران /16 كانون الثاني/ يناير – إرنا – قال رئيس البرلمان الوطني الباكستاني: إن القدس الشريف مدينة اسلامية ملك للعالم الاسلامي وهي مدينة موحدة نعتبرها عاصمة لفلسطين ولن نتنازل عن هذا الحق.

وأضاف أياز صادق اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بأنّ ايران بلد صاحب حضاره وثقافه مبلغاً رسالة صداقة واخوة من البرلمان الباكستاني الي برلمانات الدول الاسلامية.
وأشار اياز صادق في كلمته إلي العقبات التي يواجهها العالم الاسلامي متسائلاً عن اسباب انتشار الامية والبطالة وعدم الاستقرار في دولنا رغم ما نملكه من ثروات هائلة. فمن بين كل ستة منا واحد يستطيع الكتابة والقراءة ولاتوجد جامعة من جامعاتنا تحتل مركزاً في قائمة ال200 جامعة الاولي في العالم رغم أنّ نبينا أوصي رجالنا ونساءنا بالمعرفة والتعلم.
وبالنسبة لموضوع الارهاب رأي رئيس البرلمان الوطني الباكستاني ضرورة أن يعرف العالم بأنِ شعوبنا هي التي تواجه الارهاب ولو أردنا الإنتصارعلي الإرهاب يتوجب علينا وضع الخلافات جانباً.
وفي معرض حديثه عن الهجمة الشرسة التي يقوم بها الرئيس الامريكي ضد الاسلام وإتهامه الاسلام بمساندة هذا الارهاب قال: يطالب نواب البرلمان الباكستاني اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالتنديد بهذه الخطوات الاميركية.
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القدس الشريف للعالم الاسلامي وهي عاصمة فلسطين

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